Anej in Iza Piletič sta za hčer izbrala zanimivo ime (Suzy)

Slovenski pevec Anej Piletič, ki je z bratom Rokom sestavljal duo BQL in zdaj ustvarja v Združenih državah Amerike, je sporočil veselo novico – z ženo Izo sta postala oče in mama. Šestindvajsetletnik je na družabnih omrežjih razkril, da se jima je rodila hčerka, ki sta ji nadela nadvse zanimivo in redko ime – Ava Ela.

Ponosna mamica s prvorojenko v naročju.

Pod objavo novopečenega očeta se je usul plaz navdušenih čestitk, ki se jim je pridružil ponosni stric in Anejev starejši brat Rok. Deklica se je rodila v Postojni, porod je potekal brez zapletov, njena oče in mama pa sta neskončno hvaležna osebju, ki je poskrbelo za dobro počutje vseh treh. Zakonca Piletič sta novico, da pričakujeta prvega otroka, delila na materinski dan, in sledilce kmalu razveselila še z enim čustvenim trenutkom – objavo, da se jima bo rodila hči.