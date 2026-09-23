Angelina Jolie na prelomnici: Želi si živeti bolj nomadsko (Suzy)

Angelina Jolie se pripravlja na eno večjih življenjskih sprememb v zadnjih letih. Po več kot desetletju bivanja v Los Angelesu, kjer je vzgajala svojih šest otrok, želi več časa preživeti zunaj Združenih držav in zaživeti precej bolj sproščeno kot doslej. V novem intervjuju za L'Officiel je pojasnila, da se njeno življenje spreminja. Tudi najmlajša otroka, dvojčka Knox in Vivienne, sta namreč postala polnoletna, zato nima več enakih družinskih obveznosti, zaradi katerih je bila dolga leta vezana na Los Angeles. »Zame je to konec nekega obdobja,« je povedala ob razmišljanju o tej veliki življenjski prelomnici.

Pri tem očitno nima v mislih klasične selitve v en sam stalni dom. Njeni načrti so precej svobodnejši. Želi si kraja, ki bi postal nekakšna družinska baza, hkrati bi rada več potovala, delala na različnih koncih sveta in tam tudi prebivala. »Rada bi živela nekoliko bolj nomadsko,« je dejala in dodala, da jo otroci pri tem podpirajo.