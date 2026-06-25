Ani Frece in Anja Markovič: ko se srečata glasba in življenje (Suzy)

Danes se od žensk pogosto pričakuje, da so uspešne, organizirane, močne, nasmejane in vedno pripravljene na nove izzive, zato se mnoge sprašujejo: »Kdaj pa sem na vrsti jaz?« Prav iz tega vprašanja se je rodilo doživetje Po zalet za razcvet, ki ga ustvarja nekdanja televizijska voditeljica, urednica in strokovnjakinja za javno komuniciranje Anja Markovič. Gre za navdihujoče srečanje, namenjeno ženskam, ki si želijo za trenutek stopiti iz vsakodnevnega vrveža, zadihati in znova slišati sebe.

Pomemben del doživetja je tudi sodelovanje s pevko Ani Frece, s katero sta z leti ugotovili, da ju povezuje veliko več kot le ljubezen do nastopanja. »Njena glasba in moja sporočila govorijo zelo podoben jezik – o pogumu, radosti, življenjskih preizkušnjah in o tem, kako tudi v kaosu vsakdana ostati povezan sam s sabo,« pravi Anja. Ko se prepletejo njena spoznanja, Anine pesmi in zgodbe žensk, ki prihajajo na delavnice, nastane doživetje, ki udeleženke poboža, predrami in opomni, kaj v resnici šteje. »Verjamem, da se največji premiki ne zgodijo v hitenju, ampak v trenutkih, ko se ustavimo in zares slišimo, kaj nam šepeče srce,« poudari Anja.