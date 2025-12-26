Ani Frece Križanič: Dovolj je božične histerije (Suzy)

»Nismo se spremenili v Grincha, saj otrokom damo kakšno malenkost, a predvsem se bomo nagradili s pristnimi objemi. Ljudje potrebujemo bližino.«
Četudi se bližajo dnevi za slavje, si zaradi narave dela družina po svoje prikroji urnik.
Človek bi kar zavriskal od veselja, ko se ponudi priložnost za pogovor z mamico prikupnih deklic Miše in Beti.Toliko uporabnega in navdihujočega ima povedati, da našpičimo ušesa in se prepustimo njenim iskrivim mislim. V tednih, ko nas z vseh strani prepričujejo, kaj vse potrebujemo za popolne praznike, nam ona sporoča, da osnovne sestavine za srečo nosimo v sebi. Nič na svetu ne more uničiti družinske idile, četudi je kateri od staršev na službeni poti ravno v času, ki je namenjen slavju. Tako je bilo tudi ob našem obisku. A pevka Ani Frece Križanič se ne da in tokrat je decembrski blaznosti ...