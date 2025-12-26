Ani Frece Križanič: Dovolj je božične histerije (Suzy)

INTERVJU

»Nismo se spremenili v Grincha, saj otrokom damo kakšno malenkost, a predvsem se bomo nagradili s pristnimi objemi. Ljudje potrebujemo bližino.«

Človek bi kar zavriskal od veselja, ko se ponudi priložnost za pogovor z mamico prikupnih deklic Miše in Beti.Toliko uporabnega in navdihujočega ima povedati, da našpičimo ušesa in se prepustimo njenim iskrivim mislim. V tednih, ko nas z vseh strani prepričujejo, kaj vse potrebujemo za popolne praznike, nam ona sporoča, da osnovne sestavine za srečo nosimo v sebi. Nič na svetu ne more uničiti družinske idile, četudi je kateri od staršev na službeni poti ravno v času, ki je namenjen slavju. Tako je bilo tudi ob našem obisku. A pevka Ani Frece Križanič se ne da in tokrat je decembrski blaznosti ...