Anja Pavlin med glasbo in pravljicami: Vihravost ni nič slabega (Suzy)

ANJA PAVLIN

Ko so vile rojenice delile darove, so jih res veliko natresle v njeno zibelko.

Simpatična Novomeščanka je tudi ženska z zlatim srcem: ne le da je pevka pri skupini Tretji kanu, avtorica pravljice za otroke Prigode polžka Petra in organizatorka Festivala novomeško poletje, je tudi dobra vila številnih zapuščenih kužkov in muc. Kot prostovoljka Društva za zaščito živali pomaga tistim, ki jim je sreča obrnila hrbet. Z društvenimi prostovoljkami in prostovoljci decembra pripravlja že sedmi dobrodelni glasbeni dogodek Novo mesto za srečne tačke. S pravljico o Polžku Petru navdušuje otroke. »Preprosto me navdušujejo ljudje, ki v domačem kraju delajo dobro – na vseh področjih. ...