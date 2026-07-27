Anja Ramšak ima precej drugačen oddih (Suzy)

Preden otrok prvič zagleda svet, mama z njim prepotuje najlepšo in najbolj skrivnostno pot. Brez kovčkov in potovalne mrzlice, le z drobnimi brcami, ki iz dneva v dan bolj naznanjajo, da se veliko srečanje nezadržno približuje. Tudi za radijsko voditeljico Anjo Ramšak je bil letošnji dopust nekaj povsem novega.

Prvič ga je doživela v visoki nosečnosti, zato je vsak sprehod, vsak počitek in vsak pogled na morje dobil drugačen pomen. Z nasmehom je opazovala, kako se njen trebušček nežno premika, in se vedno znova čudila čudežu življenja, ki ga nosi v sebi. Pravi, da je občutek hkrati ganljiv in skoraj neopisljiv, saj gre za privilegij, ki ga zares razumeš šele, ko ga doživiš.

Nosečnost odlično prenaša in se z veliko miru ter pričakovanja pripravlja na trenutek, ko skrivnostni sopotnik ne bo več le ljubka silhueta pod njenim srcem, temveč mali človek v njenem objemu. Do takrat uživa v vsakem gibu, ki jo opominja, da se njena najlepša življenjska zgodba šele zares začenja.