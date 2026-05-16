Anja Ramšak in Dino Kapetanović: Kdo ima večjega? (Suzy)

Za radijsko voditeljico Anjo Ramšak ni najpomembnejše, kam greš, ampak s kom. Lahko je morje, hrib, gozdna pot ali samo klopca s pogledom in termovko kave – če si ob pravih ljudeh, je izlet že uspel. Anja večkrat poudari, da najbolj ceni družbo, v kateri se lahko človek sprosti, se smeji na glas in brez zadržkov ostane to, kar je.

In zdaj, ko se ji življenje počasi zaokroža v novo, precej bolj neprespano poglavje, se očitno ne misli odpovedati niti naravi niti humorju. Hribčki ostajajo na urniku, dobra ekipa tudi, še posebno, če je zraven poštena mera samoironije. Za eno bolj zabavnih epizod je poskrbel komik Dino Kapetanović, s katerim sta povsem resno primerjala trebuščka.

Kdo ima večjega, je ostalo odprto vprašanje. Razlika pa je vendarle precej očitna: pri enem gre verjetno predvsem za zalogo bureka in poznih večerij, pri drugi že nekaj časa za utrip malega srca.