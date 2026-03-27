Anja Rupel: Po tej plati morda nisem prava Slovenka (Suzy)

PRI 60 SE POČUTI KOT SMRKLJA

Zapela je himno o mamah, zato ne preseneča, da je imela vzornico v svoji. Tudi skrb za telo, um in dušo je povzela po močnih ženskah iz svoje rodbine.

Oder je zgodaj postal piedestal, na katerem je zažarela njena strast, ki je združevala in opogumljala. Obdobja so si sledila z nepredstavljivo hitrostjo, in še preden se je zavedela, je na vrata potrkala okrogla številka. Ni je sprejela z navdušenjem. V resnici se z njo sploh ne more poistovetiti, saj ji prsi še vedno utripajo v ritmu mladosti. Na koncertu She Rocks ste bili izjemni. Kolegice, ki so bile v dvorani, se niso mogle naužiti vaše neverjetne karizme. 'Čist' huda' je bil najpogostejši komentar. Kaj počnete, da ta vir energije ne usahne? Težko bi rekla, da sem letom napovedala vojno. ...