Anja Vogrič (kreativna snovalka projektov za ozaveščanje): Dandanes vsem primanjkuje prijaznosti (Suzy)

INTERVJU

»Letos sem si na letnem odklopu telefon izklopila za tri tedne. Že prvi dan nisem pogrešala nobenih informacij.«

Energična ustvarjalka različnih človekoljubnih akcij in pobud pravi, da rada snuje projekte, v katere verjame in iz katerih se uči. Rada se povezuje z ljudmi, ki jo navdihujejo – naj bodo to otroci, ki jim s svojimi prizadevanji pomaga na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ali oblikovalci, s katerimi je razvila odmevno dobrodelno kampanjo CopArt. Prav tako nagovarja javnost na družabnih omrežjih z osebnimi refleksijami 'Sem jutranja' in vseslovensko akcijo Ustavi se! Poznava se iz medijskega sveta in pri njej mi je všeč, da vidi svet kot odprt prostor, v katerem do nje vedno prihajajo nove ...