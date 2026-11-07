Anji Ramšak se je zgodilo veliko novih stvari, včasih sploh ne dohaja (Suzy)

Za Anjo Ramšak se je začelo obdobje, v katerem skoraj vsak dan doživi nekaj novega. Prvi pogled, prvo uspavanje, prvi skupni sprehod. In prav v tem je čar časa, ki ga zdaj preživlja z možem Matevžem in njuno malo Leni. Pot do materinstva za odločno radijsko voditeljico ni bila samoumevna. Za uresničitvijo želje, ki se ji je včasih zdela skoraj nedosegljiva, so bili težki trenutki, negotovost in čakanje. Potem se je življenje obrnilo v najlepšo smer in danes v naročju drži deklico, o kateri je tako dolgo sanjala. S hčerko odkrivata lepote sveta, novopečena mamica te trenutke opisuje z veliko nežnosti in iskrenosti. Neprecenljivo ji je, ko lahko preprosto uživa v njeni bližini in vonju njenih laskov. Ves čas ji stoji ob strani njen dragi, ki ji je bil velika opora že med porodom. Posebno ganljivi so utrinki njihovega družinskega življenja v troje. »Še vedno se mi zdi, da se je vse skupaj zgodilo včeraj, hkrati imam občutek, kot da je z nama že od nekdaj. Toliko novih 'prvič' se je zgodilo v tem mesecu, da včasih sploh ne dohajam. In ljubezen je velika tudi takrat, ko ni najlaže,« nam sporoča Anja, za katero bodo letošnji prazniki še dragocenejši.

Najlepše poglavje zdaj pišejo v troje.