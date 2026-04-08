Anjo Ramšak obsijala sreča: nosečnost je blagoslov (Suzy)

NEIZMERNO VESELJE

Včasih se najlepše izpovedi rodijo iz najtežjih zgodb. In prav takšna je pot priljubljene radijske voditeljice, ki je s poslušalci delila že veliko težkih izkušenj. Tokrat nas je nagovorila z radostjo, da pod srcem nosi novo življenje.

Anja Ramšak je javnost osvojila z iskrivim in neposrednim pristopom, s katerim nas že leta navdušuje prek mikrofona. Od nekdaj odpira teme, ki jih drugi niso želeli ali si jih preprosto niso upali. S sončnim glasom je osvetljevala temne kotičke človekove duše, nas spustila dovolj blizu, da smo občutili njeno ranljivost, in spodbujala sotrpine, da se je vredno postaviti zase. Za njeno toplino se je pogosto skrivala bolečina. Prišla je tiho, brez povabila, vendar jo je znala odeti v plašč navdiha. Čas, ki bi moral biti zaznamovan zgolj z družinsko vznesenostjo, je prinesel neslutne skrbi. ...