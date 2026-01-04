Anna Kournikova in Enrique Iglesias: njuna družina se je povečala (Suzy)

Anna Kournikova in Enrique Iglesias sta 17. decembra dobila četrtega otroka in veselo novico v skupni objavi delila na instagramu. Nekdanja tenisačica in latino pevec, ki sta par od leta 2001 in sta se spoznala na snemanju videospota za njegovo uspešnico Escape, sta tako svojim trem otrokom, osemletnima dvojčkoma Lucy in Nicholasu ter petletni Mary, priskrbela zgodnje božično darilo. Spol in ime otroka sicer še nista znana, zaljubljenca namreč slovita po tem, da svojega družinskega življenja ne izpostavljata javnosti, je pa on lani za špansko revijo HOLA! povedal, da kljub uspešni karieri družina zanj ostaja njegova glavna prioriteta. »Doma sem sproščen z otroki, rad sem z njimi, uživam v tem, da jih vozim v šolo in gledam, kako hitro rastejo … Vsak dan so večji, zato nočem ničesar zamuditi.« Še pred tem je za medije razkril, da je izjemno opazovati Anno, kako se znajde kot mama. »Neverjetno je videti žensko, ko se v njej sproži materinski instinkt,« je dejal.

»Moje sonce,« so ponosni starši zapisali ob fotografiji novega družinskega člana.