Anna Masieievska praznuje: leto velikih sprememb (Suzy)

Mlada, odgovorna in radovedna ljubiteljica sladic, ki rada preizkuša nenavadne kombinacije okusov in sprejema nove izzive, se je pomerila tudi na letošnjem MasterChef tekmovanju, kjer navdušuje s svojimi domiselnimi kombinacijami. Čeprav smo videli, da ji gredo tudi slane jedi prav dobro od rok, pa njeno srce ostaja v slaščičarskih vodah. O tem smo se lahko prepričali ob nedavni objavi na njenem profilu na družabnih omrežjih, kjer je ob svojem 24. rojstnem dnevu nagajivo obliznila metlico smetane.

»Zadnje leto je bilo zame resnično posebno. Odhod iz službe, ki je nisem marala. Naši družini se je pridružil pes. Snemanje MasterChefa. Selitev v Dubaj. Spoznanje, kdo želim biti, in aktivni razvoj v tej smeri. In to je šele začetek!« je zapisala ob tem. V uredništvu ji seveda čestitamo in hkrati želimo čim več novih kuharskih podvigov in uresničenih ciljev, tako kulinaričnih kot življenjskih.