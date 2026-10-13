Ansambel Namig: med odrom in družinsko srečo (Suzy)

Festival za člane ansambla ni bil poseben le zaradi nagrade. Pevko Tino Kamenšek in vodjo zasedbe Anžeta Osolnika je v zaodrju spremljal tudi njun trimesečni sin Matic, saj se pri njiju glasba in družinsko življenje tesno prepletata.

Ansambel Namig je na glasbeni sceni že od leta 2013, v današnji zasedbi pa skupaj ustvarjajo zadnjih sedem let. Ob pevki Tini Kamenšek ter harmonikarju in vodji Anžetu Osolniku skupino sestavljata še basist Blaž Lešek in kitarist Dejan Cigler. V zasedbi se ne prepletajo le glasbene, temveč tudi družinske vezi. Anže in Tina sta namreč že vrsto let par, v tem času sta si ustvarila tudi družino in dom v okolici Domžal. Na letošnjem Ptujskem festivalu ju je v zaodrju spremljal njun drugorojenec Matic, ki je hitro postal mali ljubljenec vseh članov ansambla.

Tina in Matic v zaodrju letošnjega Ptujskega festivala

»Prvi sinse nama je rodil na materinski dan, 25. marca pred tremi leti, Matic se nama je pridružil 13. maja letos, v najlepšem mesecu leta,« pravi Tina, ki je zaposlena na ljubljanski Zdravstveni fakulteti, kjer poučuje kot docentka. »Še vedno sem tudi Bownova terapevtka, najraje delam z novorojenčki in dojenčki,« še pove pevka. Anže je diplomirani inženir strojništva in dela kot konstruktor v enem od slovenskih podjetij, prosti čas v veliki meri namenja glasbi in dejavnostim, povezanim z ansamblom. Kot še pove Tina, se je njun prvorojenec Jaka že lepo vključil v njihovo glasbeno življenje. Kadar imata vaje ali nastope, pri varstvu otrok pogosto priskočijo na pomoč Anžetovi starši. Se pa zgodi tudi, da varstva preprosto ni. »Takrat nič ne komplicirava. Če ni nikogar, ki bi popazil nanju, ju vzamemo s seboj, saj se vedno najde kdo, ki ju za nekaj časa prevzame. Jaka že zdaj kaže veliko navdušenje nad glasbo, njegove igrače so večinoma kar glasbila – harmonika, kitara in orglice. Anže mu je iz viole naredil celo kontrabas, ki ga vzame s seboj skoraj na vsak rojstni dan, na katerega smo povabljeni, da lahko zaigra slavljencem. Za Matica bomo še videli, ali se bo zgledoval po starejšem bratcu. Če bo tako, bosta verjetno čez leto ali dve slavljencem igrala že oba,« se zasmeji Tina, ki prihaja iz Selške doline, natančneje iz Železnikov.

Še preden se je pridružila ansamblu Namig in sta z Anžetom postala par, je Tina pela v skupini Nevihta in ansamblu Veseli muzikanti. Ljubezen do glasbe je podedovala po pokojni mami, ki je bila vsestranska glasbenica in učiteljica glasbe ter je zanjo navdušila tako Tino kot njenega brata. Ansambel Namig se je letos prvič predstavil na Ptujskem festivalu in že ob premiernem nastopu osvojil priznanje, zato jim bo večer zagotovo ostal v posebnem spominu. Njihov valček Povej mi včasih pripoveduje o dekletu, ki hrepeni po ljubezni, a je od izbranca ne prejema v tolikšni meri, kot bi si želela. Sicer pa Namig ostaja zvest raznolikemu repertoarju, v katerem se prepletajo starejše in novejše narodnozabavne skladbe.

Ansambel Namig je na glasbeni sceni že 13 let, zadnjih sedem deluje v tej zasedbi.