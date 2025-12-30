  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEH NA MAH

Ansambel Roka Žlindre: Za srečo ni treba daleč (Suzy)

Ansambel Roka Žlindre je na glasbeni sceni 20 let, a svoje glasbene obletnice niso obešali na velik zvon.
Ansambel Roka Žlindra je nasmejana četverica.

Ansambel Roka Žlindra je nasmejana četverica.

Še vedno sta zaljubljena do ušes.

Še vedno sta zaljubljena do ušes.

Barbara uživa v svojem delu.

Barbara uživa v svojem delu.

Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.

Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.

Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.

Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.

Ansambel Roka Žlindra je nasmejana četverica.
Še vedno sta zaljubljena do ušes.
Barbara uživa v svojem delu.
Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.
Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.
Mojca Marot, FOTO: Osebni arhiv
 30. 12. 2025 | 06:00
3:58
A+A-

Le leto dni manj sta v zvezi in zadnjih šest let tudi uradno poročena harmonikar in vodja ansambla Rok ter pevka in občasno kitaristka Barbara, ki sta pred štirimi leti dobila še eno novo vlogo, saj sta postala očka in mamica. Pokukali smo v njuno novo domovanje v Sodražici, zanimalo nas je, kako jima gre, odkar sta pred štirimi leti dobila sina Tima. »Dobro smo se ujeli. Vsak dan se zgodi kaj novega. Tima veseli veliko stvari. Trenutno se najbolj navdušuje nad dinozavri, a ima rad tudi glasbo ter tu in tam kaj zapoje. Že pri dveh letih je stal na odru z nami na veselici v domačem kraju in zapel delček ljudske Mi se imamo radi. Zelo ga veseli obračanje besed in iskanje rim. Kadar mu uspe kakšna dobra, reče 'ati, mami, saj to je rima',« nam zaupata glasbenika Rok in Barbara Žlindra. »Občasno se prebijava skozi kakšne otroške muhe in faze, a ni hujšega. Imava srečo, da oba delava od doma, Barbara v frizerskem salonu, jaz poučujem harmoniko, zato smo kot družina res veliko skupaj. Razen ob koncih tedna, ko igramo kje z ansamblom. Če ne, tudi mi pobegnemo na kakšen izlet.«

Še vedno sta zaljubljena do ušes.
Še vedno sta zaljubljena do ušes.

Ravno te dni sta z ansamblom posnela nov valček z naslovom Od sreče letim. Gre za verze, ki so Roku prišli na misel ob pogledu na sina. »Valček je nastal iz čiste ljubezni, tiste prave, zaradi katere živimo, pri pisanju melodije in besedila sem imel ves čas v mislih sina, zato se večkrat pošalim, da so mi ob pogledu nanj besede kar same privrele na dan. A šele ko smo skladbo vadili, sem ugotovil, da se v naslovu in refrenu res skriva sinovo ime: Od sreče leTIM,« razloži Rok. Poleg Tima imata pri hiši še enajst let starega mačka Marka.

Pestro leto

In kakšno je bilo leto, ki se počasi poslavlja? »Pestro. Veliko smo igrali na veselicah, porokah in drugih slavjih po vsej Sloveniji. Teh nastopov je bilo ravno prav, ne preveč in ne premalo.« Rok na odru poleg harmonike igra klaviature, medtem ko Barbara ob petju občasno vzame v roke kitaro in kaj zabrenka nanjo. Ob njima sta člana ansambla še bobnar Blaž Žnidaršič in bas kitarist Jernej Oblak. Zaradi praktičnosti največkrat nastopajo v sproščenih oblačilih, zlasti poleti, a tu in tam oblečejo narodno nošo. »Vaje imamo še vedno vsak teden, saj je vedno treba kak detajl izpiliti. Če ne drugega, se usedemo in posnamemo kaj za sledilce na platformah,« pove Rok in pohvali Blaža in Jerneja, da sta se odlično vključila v ansambel in je po štirih letih skupnega dela občutek tak, kot bi bili skupaj od začetka.

Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.
Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.
Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.
Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.

Čeprav sta zakonca, ko sta bila še sama, rada pobegnila na kakšno daljše potovanje, denimo na Havaje, kjer sta se pred šestimi leti tudi poročila, zdaj časa za to ni. »Vendar se vsako leto odpravimo na dopust na morje, saj za skupno srečo ni treba daleč,« priznavata Rok in Barbara, ki sta par že skoraj dve desetletji. »Saj se kdaj zgodi, da naju kaj razjezi, a brez ljubezni, medsebojnega spoštovanja in zaupanja ne bi ostala skupaj,« nam priznata srečna zaljubljenca. Pobaramo ju še, kdo od njiju se najraje in najdlje zadržuje v kuhinji in kuha. Rok pri tem s prstom takoj pokaže na Barbaro, na krožnikih je največkrat pristna domača hrana. »Če je obveznosti preveč, gremo občasno na kosilo k najinim staršem ali se odpravimo v kakšno bližnjo restavracijo. S tem se sploh ne obremenjujeva in ne komplicirava,« še povesta zakonca, ki prosti čas namenjata urejanju okolice hiše.

Barbara uživa v svojem delu.
Barbara uživa v svojem delu.

 

Več iz teme

Ansambel Roka ŽlindreSuzyljubezensrečakantavtorglasbaodnosiMeh na meh
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Zadrževalniki za Savinjsko dolino: med ukrepi je osem suhih in en moker

S temi ukrepi naj bi zmanjšali poplavno ogroženost za 3730 objektov. Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt.
Špela Kuralt30. 12. 2025 | 08:45
08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22
08:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Odprta ali zaprta vrata? Odgovor vas lahko stane več sto evrov na leto

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot30. 12. 2025 | 08:13
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVABILI ZAMAN

Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Franja Keleminovića novembra zaman povabili na prestajanje kazni. Na hladno ga bodo očitno spravili le s pomočjo Hrvatov.
Boštjan Celec30. 12. 2025 | 08:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki