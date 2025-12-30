Ansambel Roka Žlindre: Za srečo ni treba daleč (Suzy)

Le leto dni manj sta v zvezi in zadnjih šest let tudi uradno poročena harmonikar in vodja ansambla Rok ter pevka in občasno kitaristka Barbara, ki sta pred štirimi leti dobila še eno novo vlogo, saj sta postala očka in mamica. Pokukali smo v njuno novo domovanje v Sodražici, zanimalo nas je, kako jima gre, odkar sta pred štirimi leti dobila sina Tima. »Dobro smo se ujeli. Vsak dan se zgodi kaj novega. Tima veseli veliko stvari. Trenutno se najbolj navdušuje nad dinozavri, a ima rad tudi glasbo ter tu in tam kaj zapoje. Že pri dveh letih je stal na odru z nami na veselici v domačem kraju in zapel delček ljudske Mi se imamo radi. Zelo ga veseli obračanje besed in iskanje rim. Kadar mu uspe kakšna dobra, reče 'ati, mami, saj to je rima',« nam zaupata glasbenika Rok in Barbara Žlindra. »Občasno se prebijava skozi kakšne otroške muhe in faze, a ni hujšega. Imava srečo, da oba delava od doma, Barbara v frizerskem salonu, jaz poučujem harmoniko, zato smo kot družina res veliko skupaj. Razen ob koncih tedna, ko igramo kje z ansamblom. Če ne, tudi mi pobegnemo na kakšen izlet.«

Še vedno sta zaljubljena do ušes.

Ravno te dni sta z ansamblom posnela nov valček z naslovom Od sreče letim. Gre za verze, ki so Roku prišli na misel ob pogledu na sina. »Valček je nastal iz čiste ljubezni, tiste prave, zaradi katere živimo, pri pisanju melodije in besedila sem imel ves čas v mislih sina, zato se večkrat pošalim, da so mi ob pogledu nanj besede kar same privrele na dan. A šele ko smo skladbo vadili, sem ugotovil, da se v naslovu in refrenu res skriva sinovo ime: Od sreče leTIM,« razloži Rok. Poleg Tima imata pri hiši še enajst let starega mačka Marka.

Pestro leto

In kakšno je bilo leto, ki se počasi poslavlja? »Pestro. Veliko smo igrali na veselicah, porokah in drugih slavjih po vsej Sloveniji. Teh nastopov je bilo ravno prav, ne preveč in ne premalo.« Rok na odru poleg harmonike igra klaviature, medtem ko Barbara ob petju občasno vzame v roke kitaro in kaj zabrenka nanjo. Ob njima sta člana ansambla še bobnar Blaž Žnidaršič in bas kitarist Jernej Oblak. Zaradi praktičnosti največkrat nastopajo v sproščenih oblačilih, zlasti poleti, a tu in tam oblečejo narodno nošo. »Vaje imamo še vedno vsak teden, saj je vedno treba kak detajl izpiliti. Če ne drugega, se usedemo in posnamemo kaj za sledilce na platformah,« pove Rok in pohvali Blaža in Jerneja, da sta se odlično vključila v ansambel in je po štirih letih skupnega dela občutek tak, kot bi bili skupaj od začetka.

Rok in Barbara sta se pred štirimi leti razveselila sina Tima.

Rok s harmoniko na Nanosu, kjer so snemali videospot za nov valček Od sreče letim.

Čeprav sta zakonca, ko sta bila še sama, rada pobegnila na kakšno daljše potovanje, denimo na Havaje, kjer sta se pred šestimi leti tudi poročila, zdaj časa za to ni. »Vendar se vsako leto odpravimo na dopust na morje, saj za skupno srečo ni treba daleč,« priznavata Rok in Barbara, ki sta par že skoraj dve desetletji. »Saj se kdaj zgodi, da naju kaj razjezi, a brez ljubezni, medsebojnega spoštovanja in zaupanja ne bi ostala skupaj,« nam priznata srečna zaljubljenca. Pobaramo ju še, kdo od njiju se najraje in najdlje zadržuje v kuhinji in kuha. Rok pri tem s prstom takoj pokaže na Barbaro, na krožnikih je največkrat pristna domača hrana. »Če je obveznosti preveč, gremo občasno na kosilo k najinim staršem ali se odpravimo v kakšno bližnjo restavracijo. S tem se sploh ne obremenjujeva in ne komplicirava,« še povesta zakonca, ki prosti čas namenjata urejanju okolice hiše.