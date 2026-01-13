  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Ansambel Tomaža Rota iz Notranjske v novo leto z dvema novima (Suzy)

Ansambel Tomaža Rota iz Notranjske, natančneje z Bloške planote, bo v letošnjem letu obeležil 15. obletnico delovanja. V novo leto pa so, podobno kot lani, vstopili z dvema novima članoma. Pridružila sta se jim Peter Božič, basist in baritonist, ter Mark Ahčin, novi pevec, ki obenem obvlada več inštrumentov.
Tomaž Rot, Hana Kanc in Miha Lampe v eni od oddaj Japajade šov.

Peter Božič je novi basist in baritonist.

Mark Ahčin je z odliko zaključil študij glasbe v Nemčiji.

Ansambel Tomaža Rota je po novem šestčlanski.

Mojca Marot, FOTO: Osebni arhiv in Japajade
 13. 1. 2026 | 06:00
4:00
Ansambel Tomaža Rota, ki ga vodi, kot pove že ime, Tomaž Rot, ki igra klavirsko harmoniko in poje, je na glasbeni sceni od leta 2011. Zanimivo je, da so tako v lansko kot v letošnje leto vstopili z dvema novima članoma. Ob koncu leta 2024 sta se od njih poslovila harmonikar Boštjan Šporar in pevka Alja Deželan, ki je postala mamica in se posvetila družini, nadomestila sta ju pevka Hana Kanc in harmonikar Grega Kuzma. S koncem minulega leta se je od ansambla poslovil Alex Modic, ki je bil z ansamblom od začetka, pridružila sta se jim dva nova člana, tako da bo po novem ansambel šestčlanski.

Novi basist, baritonist in pevec je Peter Božič, magister inženir elektrotehnike po izobrazbi, ki že od mladih nog uživa v glasbi. Že v glasbeni šoli se je učil igrati klavirsko harmoniko in se spoznal s Slakovimi in Avsenikovimi melodijami. Kratek čas se je posvečal električni kitari, pozneje si je zaželel postati basist in je začel igrati bas in bariton. V svojem prvem ansamblu je začel igral že kot srednješolec, v času študija je bil član Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec iz Ljubljane, sicer je vse do zdaj sodeloval z različnimi narodnozabavnimi in zabavnimi zasedbami. Kadar ima čas, z veseljem sede na kolo in se odpelje na kakšno turo.

Novi bas vokalist, ki poprime za različne inštrumente in bo tako v ansamblu prišel še kako prav, je Mark Ahčin, ki živi z glasbo. Končal je srednjo glasbeno šolo v Ljubljani, kjer se je učil igranja harmonike, pot je nadaljeval s študijem glasbe v Nemčiji, ki ga je končal z odliko. Sodeloval je v različnih zborovskih zasedbah, kjer mu je bilo od nekdaj najbližje prepevanje najnižjih tonov, torej basa, zato je to 'vlogo' prav tako prevzel v ansamblu Tomaža Rota. A bo z veseljem, če bo treba, poprijel za harmoniko ali kateri drugi inštrument. Čeprav od nekdaj najraje posluša narodnozabavno glasbo, ga pritegnejo še drugi glasbeni žanri, s čimer si širi glasbena obzorja. V prostem času najraje pobegne v gore ali se potepa po okoliških hribih, kjer si napolni baterije za nove izzive. »Lotim se tudi odbojke, a se z žogo včasih ne razumeva najbolje,« je iskren Mark, ki bo v ansamblu pel ob Hani Kanc in zaigral na diatonično in kromatično harmoniko.

Čeprav od nekdaj najraje posluša narodnozabavno glasbo, ga pritegnejo še drugi glasbeni žanri, s čimer si širi glasbena obzorja.

Na diatonični harmoniki ostaja Grega Kuzma, kitaro v ansamblu igra Miha Lampe, pevec in vodja ansambla Tomaž Rot po potrebi zaigra na klavirsko harmoniko. Izkušenih harmonikarjev torej zdaj v ansamblu ne manjka, kar je dober obet, da bodo še naprej ohranjali pristen zven slovenske narodnozabavne glasbe. Pri tem v ansamblu ves čas prisegajo na kakovost, kar se odraža v njihovem repertoarju, saj poleg avtorskih skladb najraje izvajajo Miheličeve, Avsenikove ter Slakove viže. V preteklosti so se udeležili skoraj vseh večjih narodnozabavnih festivalov in na njih osvojili nekaj nagrad. Njihove najbolj prepoznavne avtorske skladbe so Dobra volja, V življenju štejejo trenutki, Vabim te na ples, pohvalijo se lahko tudi z nekaj odličnimi priredbami, Slakovo polko Visoko nad oblaki, valčkom Franca Flereta Ljubezen mamina, ki so jo posneli v duetu z Niko Svetlin, ter eno prvih skladb Franca Miheliča V prelepem majskem dnevu.

Izkušenih harmonikarjev torej zdaj v ansamblu ne manjka, kar je dober obet, da bodo še naprej ohranjali pristen zven slovenske narodnozabavne glasbe.

