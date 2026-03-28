Anže in Sara Cazzafura: poroka, ki uresničuje sanje (Suzy)

Tudi ženini hrepenijo po idiličnem vzdušju, v katerem bodo lahko z najbližjimi prijatelji in družinskimi člani izkazali ljubezen svoji dragi. Glasbenik in producent Anže Cazzafura je s srčno izbranko Saro Radulović sprejel izvrstno odločitev in sklenil, da jo z druščino popihata v tople kraje. Tokrat se na Tajsko niso podali, da bi se izognili zimi, ampak je šlo za prav posebno doživetje. Poročno slavje v drugem časovnem pasu in podnebju je v povezani druščini vzbudilo ogromno veselja.

S sabo so vzeli najlepša poletna oblačila, od vseh pa je pričakovano najbolj blestela nevesta. Še preden je stopila na rajsko plažo, kjer je bilo vse v znamenju precej drugačne poroke, je spominjala na zvezde iz romantičnih uspešnic. S cvetom v laseh jo je do moža pospremil oče, kmalu so sledile zaobljube ter nepogrešljivi pečat slavja, prvi poljub gospe in gospoda. Fantje so si pred tem dali duška in osončili izklesana ter s tetovažami poslikana telesa. Glede na to, da je bil med povabljenci svetovno priznani plesalec, koreograf in kreativni direktor Anže Škrube, se je plesalo v slogu najboljših. Pojedina ob mesečini, zaljubljeni objemi pod palmami in nepozabna zabava so zaokrožili to poročno pravljico na drugem koncu sveta.

Lepotica v belem

Nevesta kot iz poročnega kataloga

Fantje so si privoščili malce oddiha na priljubljeni plaži tajskega otoka Phuket.

V spremstvu očeta