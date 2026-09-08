Anže – Sapuro Ancestralis: »V ozadju svete medicine je razumevanje, da smo tudi mi del božanske sile« (Suzy)

VODJA OBREDOV

Po več kot 20 letih raziskovanja svete medicine o njej govori odkrito in odprto ter poudarja, da nam lahko pomaga očistiti, kar nas obremenjuje, nas osvobodi in poveže z božansko iskro v nas samih.

Ali pridemo na ceremonijo s sveto medicino s problemom ali se samo odpremo? Majevski starešina iz južne Amerike je prišel k nam na obisk, ko je slišal za našo družino, da bi nas spoznal. Povedal je, da se moramo naučiti, da preden gremo na ceremonialni prostor, pred vhodom spustimo svoja bremena, tegobe, probleme in vstopimo z odprtim srcem in čuteče. Morda se lahko naučimo probleme razrešiti že prej in priti na medicino zdravi, da nam začne dajati več. Kajti v resnici je medicina orodje. In ko pride na ajavasko nekdo bolan, ki potrebuje zdravljenje, bo razreševal vzorce, preteklost, karmo, ...