Anžeti osvajajo Los Angeles: Živijo ameriške sanje (Suzy)

Če bi kdo naključno prisluškoval pogovoru, bi pomislil, da gre za skrivni klub s skupnim imenovalcem 'talenti iz dežele Kranjske'. Za mizo so se znašli štirje samozavestni in uspešni rojaki. Anže Rozman, skladatelj, ki v Hollywoodu ustvarja filmsko glasbo in sodeluje tudi s slovitim Hansom Zimmerjem. Znan je po tem, da čustva prepričljivo prelije v mogočne orkestrske tone. Družbo mu je delal Anže Škrube, izjemni plesalec, koreograf, producent in režiser, ki je s svojo energijo sodeloval z vrsto svetovnih zvezdnikov. Z lahkoto povezuje odrski blišč z ustvarjalno drznostjo, kar na ledeno ploskev prenese njegov soimenjak Anže Kopitar. Hokejski šampion je dolgoletni kapetan moštva Los Angeles Kings in eden naših največjih športnih ambasadorjev, ki se bo po letošnji sezoni upokojil. Štiriperesno deteljico je dopolnil njegov najboljši prijatelj Anže Kolenc. Skupaj so dokazali, da v filmski Meki velja pravilo – več je Anžetov, več je dobre energije.