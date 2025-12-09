  • Delo d.o.o.
ZELO JE VITKA

Ariana Grande o svoji teži: Zaupam, da sem lepa (Suzy)

Opozorila je na vpliv, ki ga imajo nanjo špekulacije o njeni teži.
S soigralko in prijateljico Cynthio Erivo nastopata v obeh delih muzikala Žlehtnoba.
S soigralko in prijateljico Cynthio Erivo nastopata v obeh delih muzikala Žlehtnoba.
M. F., Foto: Profimedia
 9. 12. 2025 | 21:00
1:12
A+A-

V zadnjih tednih je bil videz Ariane Grande pogosto predmet ugibanj. Pevka se nanje do nedavnega ni odzvala, sedaj je končno opozorila na vpliv, ki ga imajo nanjo špekulacije o njeni teži. Na instagramu je v zgodbah delila intervju iz lanskega leta, v katerem je spregovorila o izgubi telesne teže in objavo opremila z napisom: »Delim znova od lani kot ljubeč opomnik za vse.«

Pevka med čustvenim intervjujem ob soigralki Cynthii Erivo iz muzikala Wicked odkrito pojasnjuje, da je sicer vajena komentarjev o svojem videzu, a da ti pošiljajo nevarno sporočilo: »V današnji družbi je neko udobje, ki ga sploh ne bi smelo biti: komentiranje videza drugih, njihovega zdravja, domnev o tem, kaj se dogaja v ozadju, to se mi zdi res nevarno in je neprijetno, ne glede na to, v kakšnem obsegu to doživljaš.« A pevka pravi, da je hvaležna, da ima podporo ljudi, ki jo spominjajo, kdo je kot oseba: »Res imam srečo, da imam tako podporo in da vem ter zaupam, da sem lepa.«

Njeni sledilci in oboževalci so prepričani, da ima prenizko telesno težo in ni videti zdrava.
Njeni sledilci in oboževalci so prepričani, da ima prenizko telesno težo in ni videti zdrava.

