Ariana Grande o svoji teži: Zaupam, da sem lepa (Suzy)

V zadnjih tednih je bil videz Ariane Grande pogosto predmet ugibanj. Pevka se nanje do nedavnega ni odzvala, sedaj je končno opozorila na vpliv, ki ga imajo nanjo špekulacije o njeni teži. Na instagramu je v zgodbah delila intervju iz lanskega leta, v katerem je spregovorila o izgubi telesne teže in objavo opremila z napisom: »Delim znova od lani kot ljubeč opomnik za vse.«

Pevka med čustvenim intervjujem ob soigralki Cynthii Erivo iz muzikala Wicked odkrito pojasnjuje, da je sicer vajena komentarjev o svojem videzu, a da ti pošiljajo nevarno sporočilo: »V današnji družbi je neko udobje, ki ga sploh ne bi smelo biti: komentiranje videza drugih, njihovega zdravja, domnev o tem, kaj se dogaja v ozadju, to se mi zdi res nevarno in je neprijetno, ne glede na to, v kakšnem obsegu to doživljaš.« A pevka pravi, da je hvaležna, da ima podporo ljudi, ki jo spominjajo, kdo je kot oseba: »Res imam srečo, da imam tako podporo in da vem ter zaupam, da sem lepa.«