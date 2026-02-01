Aromaterapija: dišeče, prijetno in zdravo leto (Suzy)

  • Delo d.o.o.
AROMATERAPIJA

Ko potrebujemo voljo za nekaj dokončati, je odlično eterično olje ingverja.
Januar je sicer prvi mesec v letu, a ni nujno najboljši mesec za nove začetke.

Mojca Beseničar

Mešanice za zimske dni

Januar je sicer prvi mesec v letu, a ni nujno najboljši mesec za nove začetke.
Dr. Mojca Beseničar, mikrobiologinja, aromaterapevtka in bioterapevtka
 1. 2. 2026
4:31
Ko se na novo rodi leto, smo polni visokoletečih načrtov in obljub, kako bo popolnoma drugačno, nov začetek, novo poglavje. Žal večina teh načrtov in obljub utone v januarski 'temi', zimskem mrazu in pomanjkanju energije, velikokrat tudi v kakšni bolezni ali hujšem prehladu.

Januar je sicer prvi mesec v letu, a ni nujno najboljši mesec za nove začetke. Naše notranje bitje si želi počitka, toplote in miru, mi (naš um) smo polni pričakovanj o novem začetku. Tudi ta skriti notranji boj oziroma nestrinjanje lahko vodi v frustracije in depresijo, razočaranje nad seboj, pri čemer zunanje temperature in pomanjkanje svetlobe ne pomagajo. Zagotovo na vse to vpliva konec praznične evforije, v kateri ljudje malo pozabimo na svoje tegobe – v iskanju daril, pripravi na praznične zabave in pojedine, pričakovanjih ter v zunanjem bombardiranju s strani trgovcev. V januarju zopet začutimo, kako se v resnici počutimo v srcu – in težko se je skriti pred resnico.

Sama si življenje rada 'obarvam' z eteričnimi olji – zavestna uporaba lahko prispeva k lepšemu življenju. Zato sem pripravila nekaj nasvetov, kako si lahko z eteričnimi olji pomagamo, da se laže umirimo, si brez slabe vesti privoščimo počitek ali se z več optimizma zazremo v življenje in zberemo voljo, da nekaj storimo, ko je treba.

Eterični olji (EO) sladke pomaranče in bergamotke nam pomagata, da svet vidimo v lepši luči, napolnita nas z energijo, vendar hkrati delujeta tudi pomirjajoče – zato ju velikokrat uporabljam tudi v večernih urah. Pomagata nam ob občutkih anksioznosti, ko potrebujemo več ljubezni do sebe. Tudi mandarina je citrus, ki nas lahko naredi bolj igrive in sproščene.

Ko potrebujemo voljo za nekaj dokončati, je odlično eterično olje ingverja – ta nam pomaga, da se prizemljimo in povežemo s svojo notranjo močjo. Hkrati nas pogreje, kar je zelo dobrodošlo v teh vlažnih in mrzlih dneh. Za umirjeno delo in fokus je prva izbira EO kadilne bosvelije, ki v kombinaciji z ingverjem in citrusi zelo podpira naše dihalne poti. Ko moramo biti za delo kreativni in razmišljati bolj nekonvencionalno, nas pri tem lahko dobro podpre kardamom. Spodbuja kreativnost, ohladi preveč notranjega ognja, ki nas v preveliki meri lahko ovira pri zbranosti ter dokončevanju opravil in projektov.

Polna mera optimizma

Mešanica za difuzor (podpira optimizem in dihalne poti):

3 kp EO bergamotke,

1 kp EO pomaranče ali EO limone,

od 2 do 3 kp EO kadilne bosvelije.

Nova moč

Mešanica za difuzor (podpira voljo, koncentracijo in dihalne poti, deluje protivirusno):

1 kp EO ingverja,

1 kp EO kadilne bosvelije,

2 kp EO kardamoma,

3 kp EO limone.

Umirjen spanec

Mešanica za difuzor (spodbuja globoko umiritev in prijetne občutke):

2 kp EO vetiverja,

2 kp EO benzoina (večinoma lahko kupimo smolo benzoina, ki je raztopljena v alkoholu),

3 kp EO sladke pomaranče.

Če nimamo difuzorja, si mešanice lahko pripravimo v razpršilu. Za 50-mililitrski sprej potrebujemo ustrezno stekleničko iz rjavega ali modrega stekla, 30 ml 70– etanola, destilirano vodo. Zgoraj navedene mešanice pomnožimo vsaj z 10, še bolje s 15 ali 20. Ustrezno količino eteričnih olj nakapamo v čisto stekleničko, dodamo 30 ml 70-odstotnega etanola in dopolnimo z destilirano vodo. Stekleničko zapremo in pred vsako uporabo dobro pretresemo.

Iglavci, kot sta bor in velika jelka, nas harmonizirajo in objamejo s toplino, bela jelka in črna smreka nam poleg tega vlijeta malo več energije in volje do življenja.

Ko je treba umiriti um in telo ter se odpraviti spat, sta dobrodošla vetiver in benzoin. Oba pomagata pri globokem sproščanju in umirjanju. Če ju uporabimo naenkrat, jima lahko dodamo še bergamotko ali mandarino, lahko sivko.

Če se borimo z virusi, je zelo koristno v difuzorju uporabiti eterična olja evkaliptusa, limone, kadilne bosvelije, rožmarina, rdečega bora in atlaške cedre.

 

