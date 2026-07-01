Astrološka karta princese Mette Marit: Zdravstveno okrevanje in nadaljevanje škandala (Suzy)

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Njen Saturn je v raku, kar diši po družinskih temah in s tem povezanimi karmičnimi dolgovi.

Norveška princesa Mette Marit je rojena z ascendentom v prodornem, intenzivnem, močnem, vztrajnem, skrivnostnem, bojevniškem škorpijonu. Njen moderni vladar je položen v tehtnico in je v konjunkciji z Venero, ki jo ščiti, ji prinaša priložnosti in strastno ljubezensko zvezo, polno privlačnosti in poželenja. Pluton in Venera sta odlično povezana z dobrotnikom Jupitrom, vladarjem hiše denarja, tako ji odnos prinaša obilje, priložnosti, luksuz, širjenje obzorij, odlične priložnosti. Pri vsem tem sta v karti dve resni težavi. Prva je, da je omenjena konjunkcija v tesnem kvadratu s Saturnom, ...