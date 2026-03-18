KRIZA JE ČIŠČENJE IN POT V SVETLOBO

Astrološki pregled svetovnega dogajanja (Suzy)

V zadnjih tednih, mesecih nas močno obremenjujejo novice s šoki, spremembami, napadi, novimi in novimi krizami, ki nastajajo z ameriško-izraelsko navezo. Pogled v zvezde in v prihodnost razkriva, kaj nas čaka in kaj je namen procesov, ki se dogajajo v svetu in hkrati posameznikom na zasebni ravni.

Galerija Vse do leta 2035 se vplivneži držijo svoje moči z vsem, kar imajo.

Joy Lotos, Astrološki inštitut

Astrološko so stvari dokaj transparentne. Vsi trije, Trump, Netanjahu in Izrael, imajo skupno realnost, Marsa na koncu leva, in ker se je Uran obračal v kvadratu z vsemi 'temi tremi Marsi' in je bil februarski sončni mrk v opoziciji z njimi, je seveda potreba po nepričakovanem uničevanju izbruhnila v takih razsežnostih, kot je. Zanimivo je, da je karta Trumpa zelo globoko povezana s karto Izraela, ne le z omenjenim Marsom, temveč tudi s Plutonom, hkrati je Sonce iz karte države Izraela na njegovem MC-ju, vrhu hiše kariere. Ob tem je še Jupiter Izraela v trigonu s samim Trumpovim ascendentom, ...