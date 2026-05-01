Astrološki vplivi za maj: čas, da odložite vse, kar niste (Suzy)

ASTROLOŠKI VPLIVI

Maj prinaša premik v dinamiki – od notranjih procesov in družinskih tem, ki so zaznamovale april, se premikamo v prostor odnosov. Arhetip, ki vodi ta mesec, sta ljubimca, ki ne bosta odprla zgodbe o ljubezni, temveč o izbiri.

O zavestni odločitvi, kam boste usmerili energijo, srce, čas. Če je bil april mesec soočanja, je maj mesec odločanja. Odnosi bodo pod drobnogledom. Partnerski, poslovni, tudi odnos do sebe. Videli boste, kje ste zares prisotni in kje zgolj vztrajate iz navade. Kje ste povezani in kje razdvojeni. Arhetip ljubimca namreč vedno odpira dve poti, dve možnosti, dve resnici, ki vlečeta vsaka na svojo stran. Mnogi boste imeli občutek, da sedite na dveh stolih. Med dvema odnosoma, dvema projektoma, dvema smerema. Obe sta privlačni, obe z razlogom. A ključ tega meseca ni v tem, katera je bolj popolna, ...