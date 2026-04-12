URESNIČENE SANJE

Astronavtka Christina Koch: edina ženska v odpravi proti Luni (Suzy)

Sodelovala je pri več odpravah v skrajnih pogojih, med drugim na Arktiki in Antarktiki, kjer je bila del raziskovalnih in reševalnih ekip.
Nekoč je povedala, da se ne spomni obdobja v življenju, ko ne bi želela postati astronavtka.

Tri leta je preživela v arktičnih in antarktičnih regijah ter doživela temperature do – 79,4 stopinje Celzija.

Z Jessico Meir je leta 2019 sodelovala pri prvem ženskem sprehodu po vesolju.

Ko ne premika meja, se sprošča s plezanjem.

M. F., Foto: Profimedia, astrochristina/instagram
 12. 4. 2026 | 17:00
Edina članica štiričlanske odprave, ki je v začetku meseca v misiji Artemis II prvič po petdesetih letih poletela proti Luni, je Christina Koch, ena najvidnejših astronavtk svoje generacije. Christina, rojena 29. januarja 1979 v Michiganu, je kot najmlajša od treh otrok odraščala v Severni Karolini, kjer je že od mladih nog kazala izjemno zanimanje za znanost in raziskovanje. Rada je preučevala naravo, oddaljene kraje in vesolje, otroštvo je preživela ob brskanju po knjigah, zemljevidih in ob učnih eksperimentih, ki so jo navdihovali.

Leta 1997 je diplomirala na Šoli za znanost in matematiko Severne Karoline, nato pridobila diplomi iz elektrotehnike in fizike ter magisterij iz elektrotehnike na Državni univerzi Severne Karoline. Po študiju je zaključila program NASA Akademije v Centru za vesoljske polete Goddard. Dolga leta je delala na razvoju instrumentov za raziskovanje vesolja in na področju inženiringa na daljavo ter tako prispevala k več misijam, ki so proučevale astrofiziko in kozmologijo. Hkrati je bila docentka na kolidžu Montgomery, kjer je vodila laboratorijske vaje iz fizike.

Sodelovala je pri več odpravah v skrajnih pogojih, med drugim na Arktiki in Antarktiki, kjer je bila del raziskovalnih in reševalnih ekip. Te izkušnje so ji pomagale razviti psihične in fizične sposobnosti, ključne za delo astronavta. Leta 2013 je bila izbrana v Nasin program astronavtov, obsežno usposabljanje je zaključila dve leti pozneje. Leta 2019 je na Mednarodni vesoljski postaji preživela 328 dni, kar je najdaljši neprekinjen polet v vesolju, ki ga je opravila ženska. Ob vesolju in znanosti je njena velika ljubezen mož Robert. S kužkom, ki sliši na ime LBD, živita v Teksasu. V prostem času uživa v naravi, plezanju in raziskovanju oddaljenih krajev, kar odraža njeno strast do avantur in novih izkušenj. Njena kariera je dokaz, da lahko z vztrajnostjo, znanjem in pogumom dosežemo tudi najbolj oddaljene cilje.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
18:19
Šport  |  Športni trači
PRIŠEL IZ MADRIDA

Dončić pripotoval v Slovenijo, nekdo ga je bil lahko tukaj zelo vesel

Po poročanju portala Ekipa se vrača v Madrid na drugi del terapij, sredi prihodnjega tedna pa bo odpotoval v Los Angeles in se pridružil sloviti franšizi.
12. 4. 2026 | 18:19
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HRANA

Z zdravo sedmerico zadenemo terno

Narava nam ponuja živila, ki podpirajo zdravje in vsebujejo malo kalorij, zato so odlična rešitev za vse, ki se želijo pred poletjem znebiti odvečnih kilogramov.
Ema Bubanj12. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prehod Lune iz Vodnarja v Ribe spodbuja vašo intuicijo

Astro napoved za ponedeljek, 13. april 2026.
12. 4. 2026 | 18:00
17:20
Razno
JAVNI RED IN MIR

V Izoli težave s sosedo: 88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

41-letni moški zaspal pred vrati stanovanja, policistov ni upošteval.
12. 4. 2026 | 17:20
17:00
Bulvar  |  Suzy
URESNIČENE SANJE

Astronavtka Christina Koch: edina ženska v odpravi proti Luni (Suzy)

Sodelovala je pri več odpravah v skrajnih pogojih, med drugim na Arktiki in Antarktiki, kjer je bila del raziskovalnih in reševalnih ekip.
12. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NARAVA

Dragoceni prebivalci vrta

Čeprav jih pogosto jemljemo kot samoumevne ali nanje gledamo celo kot na nadlogo, imajo žuželke na gredicah izjemno pomembno vlogo.
Mateja Florjančič12. 4. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
