Med 21. in 30. novembrom bo Podčetrtek gostil tri uradna svetovna prvenstva Mednarodne plesne organizacije (IDO), na katerih bo nastopilo več kot 3000 plesalcev iz 34 držav. Za desetimi dnevi vrhunskega plesa in odrskega blišča pa se, kot priznava organizatorka, skrivajo številni izzivi in trdo delo.

Si ljudje predstavljajo, kaj pomeni organizirati tri svetovna prvenstva v desetih dneh?

Mislim, da ne (smeh). V ožji ekipi smo štirje, ki s projektom živimo skoraj vsak dan, pri izvedbi sodeluje približno 30 ljudi. Za skoraj dva tedna se preselimo v Podčetrtek in skrbimo, da vse poteka nemoteno – od tekmovalnih urnikov do nastanitev, prehrane, prevozov in številnih posebnih zahtev reprezentanc. Obiskovalci vidijo nastope in medalje, mi v ozadju rešujemo nešteto podrobnosti.

Kaj je pri takšnem projektu najteže?

Najteže je usklajevati pričakovanja toliko različnih ljudi. Vsak ima svoje želje, težave in pogosto občutek, da je prav njegova stvar najpomembnejša. Takrat moraš ohraniti mirno glavo in iskati rešitve. Včasih je pritisk res ogromen, predvsem zato, ker veš, koliko ljudi računa nate. A ko se tekmovanje začne in vidiš polno dvorano, se spomniš, zakaj si se vsega skupaj lotil.

Slovenski plesalci sodijo v svetovni vrh, a njihovi uspehi pogosto ostajajo v senci drugih športov. Vas to boli?

Zelo. Ples je nekje med športom in umetnostjo, zato imam včasih občutek, da nas nihče zares ne vzame za svoje. Naši plesalci trenirajo vsak dan, vlagajo ogromno časa in energije, njihove družine tudi veliko finančnih sredstev. Imamo svetovne in evropske prvake, za katere širša javnost pogosto sploh ne ve. Želim si, da bi njihove dosežke znali prepoznati in ceniti enako kot uspehe športnikov v drugih disciplinah.

Kdo so naši največji aduti na letošnjih prvenstvih?

Slovenska reprezentanca je izjemno močna. V jazzu bosta naslova branili skupina Savannah in formacija Notice Her, v disciplinah Modern & Contemporary pa The Shadows of Anna Karenina, The Purpose in A Living Room. Veliko pričakujemo tudi od plesnih parov in solistov. Posebno vesela sem, da bodo letos na svetovnem prvenstvu IDO v baletnih disciplinah prvič nastopile slovenske predstavnice. To je pomemben korak pri povezovanju različnih plesnih svetov.

Želim si, da bi dosežke plesalcev znali prepoznati in ceniti enako kot uspehe športnikov v drugih disciplinah.

Kaj je bil doslej vaš največji organizacijski izziv?

Eden naših največjih izzivov je bilo svetovno prvenstvo IDO v hip hopu, breakingu in poppingu. Po številu tekmovalcev je to eno največjih tekmovanj, hkrati poteka v povsem drugačnem ritmu kot prvenstva v uprizoritvenih plesnih disciplinah. Najbolj sem ponosna na našo ekipo, ki se je takrat prvič soočila s tako zahtevno nalogo in jo odlično opravila. Od takrat vsako tekmovanje nadgrajujemo. Mislim, da je prav želja po nenehnem napredku ena naših največjih prednosti.

Po vseh teh letih še vedno ob nastopih potočite kakšno solzo?

Skoraj vedno (smeh)! Najlepši so trenutki, ko vidiš otroka, ki prvič stopi na veliki svetovni oder, ali plesalca, ki po letih treningov končno doseže cilj. Ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka in uresničitvi sanj pogosto jokam skupaj z njim.

Organizacija takšnih dogodkov zahteva ogromno finančnih sredstev. Je danes laže pridobiti sponzorje?

Žal ne. To ostaja eden naših največjih izzivov. Včasih se pošalim, da za vsak evro podpore vložimo skoraj toliko energije kot v pripravo prvenstva. Zelo smo hvaležni Slovenski turistični organizaciji, Občini Podčetrtek, Turizmu Podčetrtek ter partnerjem Autodelta, Smartwater, Coca-Cola in Powerade. Želela bi si, da bi tudi večja podjetja prepoznala vrednost plesnega športa.

Prvenstva bodo pomembna tudi za turizem. Kako boste obiskovalcem predstavili Slovenijo?

Slovenski plesalci se s svojimi dosežki uvrščajo med najboljše na svetu.

Želimo, da naši gostje Slovenijo resnično doživijo, ne le obiščejo športno dvorano. Pripravili smo vsakodnevne izlete na Jelenov greben, v Olimje, staro lekarno in čokoladnico. Zaradi prvenstva se bosta 28. novembra predčasno odprla tudi drsališče v Podčetrtku in adventna tržnica. To je lep dokaz, kako lahko šport in turizem ustvarjata skupne zgodbe. Izjemno sem hvaležna lokalni skupnosti inza podporo.

Nekoč ste bili predvsem koreografinja in pedagoginja, danes organizatorka velikih dogodkov. Pogrešate ustvarjanje koreografij?

Seveda, a trenutno za to preprosto nimam časa. Zdaj moram razmišljati o tisočih ljudeh, njihovih potrebah in pričakovanjih. Moje delo je povsem drugačno, vendar še vedno povezano s plesom.

Pri številnih projektih vam pomaga tudi mož Matjaž. Kako vama uspe usklajevati tako intenzivno delo in zasebno življenje?

Tako, da ju pravzaprav sploh ne ločujeva (smeh)! Skupaj delava, načrtujeva, potujeva, rešujeva težave, potem se zvečer doma še vedno pogovarjava o delu. Mislim, da sva eden redkih parov, ki skoraj ves čas preživi skupaj. A nama to ustreza. Tako dobro se poznava, da pogosto že brez besed veva, kaj drugi misli. Največja prednost je, da oba popolnoma razumeva pritisk in tempo takšnega življenja.

Če bi lahko po koncu prvenstev izbrali samo en trenutek, ki bi vam povedal, da je bilo vse vredno truda, kateri bi bil?

Trenutek, ko bi videla zadovoljne plesalce, ki z nasmehom odhajajo domov. Zame uspeh ni le medalja ali naslov svetovnega prvaka. Pomembno je, da vsak tekmovalec, ne glede na rezultat, začuti, da je bil del nečesa posebnega. Če bodo naši gostje rekli, da je bilo to eno najlepših tekmovanj in da se bodo v Slovenijo zagotovo vrnili, bom vedela, da smo naredili nekaj dobrega. To je največja nagrada za ves naš trud.