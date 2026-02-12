  • Delo d.o.o.
PREJEL STOJEČE OVACIJE

Bad Bunny dobil grammyja in v govoru ostro kritiziral Trumpa (Suzy)

Ljudem je na srce položil, naj se namesto s strahom in jezo, odzovejo z ljubeznijo.
Prvič v zgodovini je na grammyjih glavno nagrado prejel album v španskem jeziku.
Prvič v zgodovini je na grammyjih glavno nagrado prejel album v španskem jeziku.
M. F., Foto: Profimedia
 12. 2. 2026 | 13:00
1:18
A+A-

Glasbenik Bad Bunny je na podelitvi nagrad grammy v Los Angelesu, kjer je njegov album Debí Tirar Más Fotos prejel lovoriko za najboljšega, v duhu napetosti v Minneapolisu, kjer sta bila ubita dva civilista, pozval k izgonu ameriške imigracijske in carinske službe (ICE). V Portoriku rojeni pevec, ki bo glavna zvezda polčasa 60. izvedbe finala ameriške nogometne lige Super Bowl, je ob prejemu nagrade spregovoril o represiji Trumpove administracije. »Preden se zahvalim bogu, bom povedal – ICE, ven! Nismo divjaki, živali ali Nezemljani, mi smo ljudje in Američani,« je dejal. Ob tem je ljudem na srce položil, naj se namesto s strahom in jezo, odzovejo z ljubeznijo. »Edino ljubezen je močnejše od sovraštva. Zato vas prosim, bodimo drugačni. Če se borimo, se moramo boriti z ljubeznijo.« Njegov govor, ki je prejel stoječe ovacije, je bil najočitnejši politični trenutek na slovesnosti, na kateri so se številni umetniki pojavili z značkami z napisom ICE out (Stran z ICE-om)!

Z glavnim nagrajencem so se strinjali tudi drugi dobitniki, kot je Billie Eilish.
Z glavnim nagrajencem so se strinjali tudi drugi dobitniki, kot je Billie Eilish.

11:46
