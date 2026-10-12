Banjaluka: od raftinga do rakije (Suzy)

Prav Vrbas, ob katerem se mesto razteza, mu daje pomemben pečat in tudi precej adrenalina. Njegove brzice namreč ponujajo eno najvarnejših rafting prog na svetu. Po drugi razlagi naj bi bilo ime povezano s številnimi termalnimi izviri, ki so jih poznali že Rimljani.

Spoznavanje zgodovinskih in kulturnih zgodb mesta ter njihovega prepletanja z življenjem današnje prestolnice Republike Srbske, kjer brez kafan, dobre kulinarike in nakupovanja ne gre, je bilo glavni namen tridnevne študijske ture turističnih novinarjev.

Med brzice Vrbasa

Najprej nas je pričakal Rafting center Kanjon, ki so ga ljubitelji narave pred 25 leti zgradili na območju nekdanjega smetišča. Pri tem jim je pomagala tudi skupina novomeških raftarjev. Danes je Kanjon ena največjih turističnih posebnosti Banjaluke ter prizorišče svetovnih in evropskih prvenstev, ki se ponaša z osvetljeno progo za nočne tekme. Tisti dan je imel Vrbas prijetnih 17 stopinj. Šestkilometrska vožnja skozi spektakularno sotesko in čez številne brzice je bila pod vodstvom odličnih vodnikov ravno prav adrenalinska, obenem pa varna in predvsem polna smeha. Mimogrede: alkohol je pred raftanjem strogo prepovedan!

Mesto vojn in potresa

Naslednji dan je bilo na vrsti spoznavanje Ban­jaluke, ki so jo močno zaznamovale vojne, pa tudi uničujoč potres leta 1969. Stare arhitekture je danes le malo, prav tako visokih stavb. Čeprav je Banjaluka upravno, gospodarsko, univerzitetno in kulturno središče Republike Srbske, je kar 85 odstotkov njenega območja podeželskega. Kot nam je pojasnil vodnik Mladen Šukalo, domačini zato radi rečejo: »Banjaluka i njena sela.«

Vseh 16 banjaluških džamij je bilo med vojno porušenih. Znamenito Ferhadijo iz 16. stoletja so po dolgi obnovi znova odprli leta 2016.

Simbol neskončne ljubezni

Pomembno vlogo v zgodovini Banjaluke ima Kastel, mogočna trdnjava ob Vrbasu, ki je danes eno osrednjih prizorišč koncertov, festivalov in porok. Z njo je povezana legenda o Safikadi, banjaluški različici Romea in Julije. Mlada domačinka naj bi se zaljubila v avstro-ogrskega vojaka, ki pa se iz vojne ni več vrnil. Od žalosti si je nadela poročno obleko in stopila pred top na banjaluški trdnjavi Kastel prav v trenutku, ko je ta izstrelil poldnevni strel. Safikadin grob je danes simbol ljubezni, ki povezuje ljudi različnih ver. Ob njem prižigajo sveče in polagajo cvetje za srečo v ljubezni.

Samostanska skrivnost

Na obrobju mesta stoji trapistovski samostan Marija Zvijezda, tesno povezan z nastankom slovitega sira trapist. Tradicija njegove izdelave sega v leto 1882, izvirni recept pa ostaja skrbno varovana skrivnost. Trapisti so bili nekoč izjemno podjetni. Ustvarili so pravi kmetijsko-obrtno-industrijski kompleks, imeli svojo pivovarno, zgradili bolnišnico, šolske in socialne ustanove ter stanovanja za delavce. Danes v samostanu živi le še 73-letni pater Zvonko, ki skrbi za približno 90 vernikov. Obiskovalce povabi tudi v bogato knjižnico, kjer hranijo Sveto pismo v kar 160 jezikih. Recept za znameniti sir pa pozna le še njegov brat, župnik v sosednjem Aleksandrovcu, kjer ga izdeluje skupaj s kmetijsko zadrugo Livač.

Termalno razvajanje

Za Slovence, ki so takoj za Srbi med najštevilnejšimi obiskovalci Banjaluke, je zelo privlačen termalni turizem. Mesto ima kar tri večje termalne izvire. Mi smo se odpravili v Terme Banjaluka, le nekaj minut od središča mesta in tik ob Vrbasu. Ogledali smo si sodoben medicinski center, nato pa se sprostili v vodnem parku s termalno vodo in velnesu. Le pet minut stran smo obiskali še mestno plažo Vrućica, kjer smo si ogledali naravne mineralne bazene s temperaturo vode od 25 do 35 stopinj. V njih domačini in turisti brezplačno uživajo vse leto, tudi pozimi, nekateri pa termalno doživetje sklenejo še s skokom v mrzli Vrbas.

Namakanje v termalni vodi v naravnih bazenih je brezplačno. Najbolj romantično je ponoči, posebno doživetje pa pozimi.

Vegetarijanka v mestu mesa

Kot vegetarijanki, ki ne uživa niti mleka niti paprike, mi je bil obisk Banjaluke poseben izziv, a sem ga uspešno prestala. Medtem ko so kolege razvajali z velikimi količinami mesa – mimogrede, banjaluški čevapi so majhni, po štirje se držijo skupaj, zraven pa ne postrežejo kajmaka –, sem se do sitega najedla odličnih zeljnatih solat, pečene zelenjave, uštipkov in krompiruše. Pokusila sem tudi znamenite knedle, ki veljajo za eno sladkih posebnosti Banjaluke. Pravo kulinarično presenečenje pa nas je pričakalo v kongresnem hotelu Jelena. Chef Bojan Dragić, ki se je učil tudi pri Almi Rekić, je pethodni meni brez težav prilagodil mojim omejitvam. Meso so nadomestili šparglji, šampinjoni, odlična solata z zeleno in zelenim jabolkom ter rižota z orehi.

Brez rakije ne gre

Ker je rakija na Balkanu veliko več kot le alkoholna pijača, je njeno okušanje vpo­gled v lokalno kulturo, tradicijo, gostoljubje in družabno življenje. Za konec potovanja smo na poti domov blizu meje zavili še v destilarno Stršljen, kjer žganje izdelujejo iz ekološkega sadja in brez dodatkov. Seveda ni šlo brez pokušine travarice ter rakij iz sliv, kutin, jabolk in marelic. A po pameti. Banjaluka je blizu in že podaljšan vikend je dovolj, da začutite njen utrip. Je ena tistih destinacij, kjer se dan le redko izteče povsem po načrtu. In prav v tem je njen čar!

Trdnjava Kastel je danes priljubljeno zbirališče ter prizorišče številnih koncertov, festivalov in drugih dogodkov.

Mnogi Banjaluko poznajo predvsem po tržnici, kjer so nakupi zelo ugodni, cenovno zanimive pa so tudi tamkajšnje lekarne.

Knedle na sto in en način so priljubljena banjaluška sladica, ki spominja na naše marelične cmoke.