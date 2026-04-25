Barbara Plavec Brodnjak (modna in oblikovalka keramike): Svetu moraš pustiti nekaj boljšega, kot je to, kar si dobil od njega (Suzy)

INTERVJU

»Moda je bila pri nas prisotna že od mojega zgodnjega otroštva, saj sem odrasla v dedkovi čevljarski delavnici in babičini šivalnici.«

Odprta, topla, srčna ženska, ki osvetli prostor s svojo kreativno energijo. Mama treh otrok in dvakratna babica se nenehno loteva novih podvigov. Sama sem jo spoznala kot stilistko na Planet TV, zadnja leta navdušuje s projektom Familija v Halozah, kjer ob družinski vinski zgodbi ustvarja edinstvene izdelke za dom in gospodinjstvo iz porcelana, gline, tekstila in drugih materialov. V kakšni družini ste odraščali? Zelo topli in podporni. Mama je bila zelo načelna, kreativna, delavna, obrtnica, oče popustljiv, zaščitniški, z velikim srcem, študiozen, zanj je bil zdrav duh v zdravem telesu sveta ...