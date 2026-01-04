  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODPRLA SLAŠČIČARNO

Barbara Poljanec: uresničile so se ji največje sanje (Suzy)

Začutila je, da mora tvegati in iti na svoje.
V finalu 11. sezone se je pomerila z Mišo Koplovo.
V finalu 11. sezone se je pomerila z Mišo Koplovo.
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram, POP TV
 4. 1. 2026 | 09:00
1:21
A+A-

Škofjeločanka je v enajsti sezoni MasterChefa z uvrstitvijo v finale dokazala, da je izvrstna kuharica, čeprav je v oddajo vstopila kot slaščičarka. Čeprav danes blesti tudi v pripravi slanih jedi, je po koncu šova vztrajala pri svoji največji ljubezni – sladicah. V teh dneh se ji je uresničila največja želja, in sicer je vrata odprla njena slaščičarna, o kateri je 37-letna Barbara Poljanec spomladi le sanjala. Po koncu šova se je odločila za pomemben korak, in sicer se je po sedmih letih poslovila od službe in šefa, ki jo je opogumil za prijavo v oddajo.

Začutila je, da mora tvegati in iti na svoje. »Za mano je noro leto, v katerem se je zgodilo toliko stvari, ki jih še sama težko dojemam. Nikoli si nisem mislila, da me bo življenje peljalo do drugega mesta v MasterChefu, še manj, da bom ob koncu leta stala v svoji slaščičarni. Vse to se mi zdi skoraj neverjetno, zato sem hvaležna za vsako priložnost, izziv, spodbudno besedo in ljudi, ki so verjeli vame. Včasih še bolj, kot sem sama,« je strnila vtise o letu 2025, ki ji je odprlo mnoga vrata.

Barbara je končno dočakala odprtje lastne slaščičarne.
Barbara je končno dočakala odprtje lastne slaščičarne.

Več iz teme

Barbara PoljanecMasterchefslaščičarnakulinarika
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTI V LETU 2025

Leto slovesa: kdo vse nas je lani zapustil v svetu kulture, medijev in politike

Leto 2025 v znamenju odhodov številnih domačih in tujih zvezd. Štirje kovači izgubili vodjo, modni navdušenci slavnega kreatorja.
Aleksander Brudar4. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Slovenija
BUREN ODZIV

Brutalno! Ste videli, kako je direktor slovenske medijske hiše napadel Levico?

Uroš Urbanija ni bil zadovljen z odzivi nekaterih slovenskih strak na dogodke v Venezueli.
4. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ODPRLA SLAŠČIČARNO

Barbara Poljanec: uresničile so se ji največje sanje (Suzy)

Začutila je, da mora tvegati in iti na svoje.
4. 1. 2026 | 09:00
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
BELA IDILA

Ne nasedajte vplivnežem z Instagrama

Največje nevarnosti v gorah pozimi postajajo spletne objave in neupoštevanje vremena. Romantična zimska pravljica skriva usodne pasti, ki jih mnogi spregledajo.
Tina Horvat4. 1. 2026 | 09:00
08:40
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Glasujte in sodelujte pri izboru avta leta

Finalisti so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5; potegujte se za lepe nagrade.
4. 1. 2026 | 08:40
08:32
Novice  |  Slovenija
VREME

Na cestah posipne in plužne skupine, znano, kdaj prihaja večja pošiljka snežna pošiljka in polarni mraz (FOTO)

Danes po Sloveniji velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone med 8. in 22. uro.
4. 1. 2026 | 08:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki