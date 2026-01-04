Barbara Poljanec: uresničile so se ji največje sanje (Suzy)

Škofjeločanka je v enajsti sezoni MasterChefa z uvrstitvijo v finale dokazala, da je izvrstna kuharica, čeprav je v oddajo vstopila kot slaščičarka. Čeprav danes blesti tudi v pripravi slanih jedi, je po koncu šova vztrajala pri svoji največji ljubezni – sladicah. V teh dneh se ji je uresničila največja želja, in sicer je vrata odprla njena slaščičarna, o kateri je 37-letna Barbara Poljanec spomladi le sanjala. Po koncu šova se je odločila za pomemben korak, in sicer se je po sedmih letih poslovila od službe in šefa, ki jo je opogumil za prijavo v oddajo.

Začutila je, da mora tvegati in iti na svoje. »Za mano je noro leto, v katerem se je zgodilo toliko stvari, ki jih še sama težko dojemam. Nikoli si nisem mislila, da me bo življenje peljalo do drugega mesta v MasterChefu, še manj, da bom ob koncu leta stala v svoji slaščičarni. Vse to se mi zdi skoraj neverjetno, zato sem hvaležna za vsako priložnost, izziv, spodbudno besedo in ljudi, ki so verjeli vame. Včasih še bolj, kot sem sama,« je strnila vtise o letu 2025, ki ji je odprlo mnoga vrata.