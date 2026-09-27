Batista Cadillac: Deset let soula (Suzy)

Skupina Batista Cadillac je na polnem prizorišču proslavila desetletnico delovanja in predstavila drugi album Batista Cadillac II. Svoj največji koncert doslej so glasbeniki obogatili s pihalno sekcijo, spremljevalnimi vokali in številnimi gosti. Občinstvo je uživalo ob uspešnicah Mim pravil, Generacija neba in Magnolije, manjkale niso niti nove skladbe.

Na odru se jim je pridružila Maja Keuc, ki je z njimi zapela Pust me do besede, Vlado Kreslin pa je z glasom in orglicami obogatil skladbo Neviden. Skupaj so obudili še legendarno uspešnico Še je čas skupine Martin Krpan. Za posebno presenečenje je poskrbela Senidah, s katero so Batista Cadillac posneli duet Od početka. Večer je bil še posebno prazničen za pevca Urbana Lutmana, ki je prav na dan koncerta praznoval rojstni dan. Po dveh urah so glasbeniki nastop sklenili s skladbo Volver volver in zaokrožili pomemben mejnik svoje glasbene poti.

10 let po zlatem gumbu

Desetletnica skupine sovpada z obletnico njihovega preboja k prepoznavnosti v širši javnosti, ko so v oddaji Slovenija ima talent prejeli zlati gumb.

Glasba je v genih

Chantal van Mourik Guštin s hčerko Majo, ki nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo in že ustvarja v svoji skupini.

Chantal van Mourik Guštin s hčerko Majo

Navdušenje med občinstvom

Glasbeniki so z nalezljivo energijo in prepoznavnim slogom poskrbeli za večer, ki bo občinstvu še dolgo ostal v spominu.

Navdušenje med občinstvom

Srčni objem

Maja Keuc se je glasbenikom pridružila pri izvedbi skladbe Pust me do besede in srčno objela pevca skupine Urbana Lutmana.

Srčni objem

Redni gost Križank

Vlado Kreslin, sicer redni in priljubljeni gost Križank, je s fanti ustvaril izjemen glasbeni dialog tako v studiu kot na odru.

Redni gost Križank

Čista magija

Senidah je z globokim vokalom očarala občinstvo, ko je z zasedbo premierno predstavila skupni duet Od početka.

Čista magija

Nova linija

Skupina je oboževalce razveselila s pestro ponudbo izdelkov, ki so bili prvič na voljo na dan koncerta.