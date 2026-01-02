Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

Če gre zaupati statističnim podatkom, smo po 18 letih spet dočakali zasnežene praznike. Ponekod ga je nametalo toliko, da so na svoj račun prišli tudi otroci, ki so se lahko prvič v življenju v tem čarobnem času sankali, kepali in delali snežake. Odrasli so ob beli odeji vihali nosove, saj je to pomenilo, da bodo morali zavihati še rokave.

Tako kot je to storila Jasna Kuljaj. Voditeljica se je s toplo opravo zaščitila pred mrazom, nato je v roke vzela veliko lopato in začela kidati. Delo namreč nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo. Z vsakim zamahom so se krepile mišice, snega pa je bilo vse manj in marljiva Dolenjka je lahko razvozila naokoli rujno kapljico ter s tem razveselila ljubitelje njihovega domačega cvička.