NIČ JI NI TEŽKO

Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

Delo nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo.
Zimska idila in nasmejana Jasna, ki ji delo ni tuje.
Zimska idila in nasmejana Jasna, ki ji delo ni tuje.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 2. 1. 2026 | 14:25
1:05
Če gre zaupati statističnim podatkom, smo po 18 letih spet dočakali zasnežene praznike. Ponekod ga je nametalo toliko, da so na svoj račun prišli tudi otroci, ki so se lahko prvič v življenju v tem čarobnem času sankali, kepali in delali snežake. Odrasli so ob beli odeji vihali nosove, saj je to pomenilo, da bodo morali zavihati še rokave.

Tako kot je to storila Jasna Kuljaj. Voditeljica se je s toplo opravo zaščitila pred mrazom, nato je v roke vzela veliko lopato in začela kidati. Delo namreč nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo. Z vsakim zamahom so se krepile mišice, snega pa je bilo vse manj in marljiva Dolenjka je lahko razvozila naokoli rujno kapljico ter s tem razveselila ljubitelje njihovega domačega cvička.

14:15
OGORČENJE

Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
2. 1. 2026 | 14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SKOPJU

Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
2. 1. 2026 | 13:05
Novice  |  Slovenija
VREME

Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
2. 1. 2026 | 12:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TAKŠEN JE OBIČAJ

Poglejte, kako so pred smrtonosnim požarom natakarice po klubu nosile »goreči« šampanjec (VIDEO)

Policija je poudarila, da vzrok požara še preiskujejo.
2. 1. 2026 | 12:03
Bulvar  |  Tuji trači
NAŠLI MRTVO V HOTELU

Tragedija na novo leto: hčerko slavnega oskarjevca našli mrtvo v luksuznem hotelu

Vzrok smrti za zdaj ni znan, eden od medijev pa navaja, da ni suma kaznivega dejanja.
2. 1. 2026 | 11:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Je od gostov vljudno pričakovati, da se sezujejo?

Copati in dodatni gost brez najave sta pogosti praznični dilemi. Strokovnjakinja za bonton pojasni, kako se izogniti zadregam in ohraniti prijetno vzdušje.
2. 1. 2026 | 11:09

Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
