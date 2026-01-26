Belo jezero: najprej na drsalke, potem na smučišče (Suzy)

SUZY POTUJE

Drsanje po zaledenelem jezeru je vsaj zame ena najbolj romantičnih dogodivščin, ki si je že dolgo nisem privoščila. Že ko sem od daleč zagledala drsalce na Belem jezeru, mi je zaigralo srce.

A namesto piruet me je tokrat čakala nova izkušnja – hitrostno drsanje. Pred mano se je odpiral pravi drsalni eldorado. Šest in pol kvadratnega metra jezerske površine na nadmorski višini 930 metrov ponuja skoraj 25 km odlično urejenega krožnega drsanja. Pravi raj za drsalce, hokejiste, igralce curlinga ali zgolj sprehajalce. Weissensee ali Belo jezero zamrzne vsako leto. To je vedno velika novica v avstrijskih medijih, saj je tako veliko naravno drsališče danes prava redkost. Po navadi se sezona začne teden pred božičem in traja do začetka marca. Na dan našega obiska je bila zamrznjena le ...