USPEŠNICA

Belo se pere na devetdeset: osvajajo Slovenijo in Balkan (Suzy)

Že na sarajevski premieri je ekipa prejela dolg aplavz in stoječe ovacije.
Igralka se je v filmu prelevila v Bronjino mamo Mito.

V Beogradu sta si Tjaša in Bronja vzeli čas za druženje.

Že sarajevska premiera je navdušila občinstvo ...

Nostalgični spomini na nekdanje avtomobile

Filmska družina

Na snemanju so se zabavali.

Stoenke so bile včasih zakon!

V starih avtih je bilo vedno premalo prostora.

M. B. Z., Foto: osebni arhiv/instagram
 26. 2. 2026 | 13:00
Nato je 31. januarja sledila še srbska premiera celovečerca Belo se pere na devetdeset v okviru programa Beograjskega filmskega festivala. Naslednji dan je po ponovni projekciji filma sledil pogovor z ustvarjalci, na katerem se je avtorici pretresljive avtobiografske uspešnice o odraščanju v osemdesetih in devetdesetih letih Bronji Žakelj v nekdanji jugoslovanski prestolnici pridružilo tudi nekaj igralcev, ki so navdušili zbrano občinstvo. Zgodba o Bronji, ki odrašča v Vojkovi ulici, kjer je kuhinja srce doma in v kateri se vedno nekaj pripravlja, peče in sprejema obiske, čaka na TV-dnevnik in nenehno kadi, namreč odpira nostalgične, na trenutke grenko-sladke, a ganljive spomine na življenje v skupni državi.

Beograjski turneji se pridružila Tjaša Železnik, ki v filmu igra zelo zahtevno vlogo, in sicer Bronjino mamo Mito, ki zboli za rakom, za katerim pozneje tudi umre, kar prekine dekličino brezskrbno otroštvo. Ob tej priložnosti je na instagramu delila nekaj spominov – a ne na svojo mladost, temveč na snemanje, ki je kljub zahtevnosti projekta prineslo nekaj zabavnih in nagajivih trenutkov, ki ostajajo za vedno.

Več iz teme

Belo se pere na 90filmuspešnicaTjaša Železnik
