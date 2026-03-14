Ben Affleck bo svetovalec za umetno inteligenco (Suzy)

Igralec in režiser Ben Affleck se je z Netflixom povezal na povsem nov način – kot svetovalec za umetno inteligenco. Njegovo podjetje InterPositive, ustanovljeno leta 2022, razvija orodja UI za filmsko produkcijo, ki omogočajo tehnično podporo ustvarjalcem, ne da bi posegala v njihovo umetniško vizijo. Gre za tehnologijo, ki lahko izboljša svetlobo, popravi manjkajoče posnetke, prilagodi ozadja in omogoči hitrejšo postprodukcijo, hkrati ohranja nadzor režiserjev in snemalcev.
Netflix je podjetje kupil, ekipo in tehnologijo pa integriral v svoje obstoječe produkcijske tokove, kar obeta revolucijo v načinu ustvarjanja vsebin. Igralčeva vloga pri tem ni le tehnična, ampak tudi strateška: kot višji svetovalec bo svetoval platformi, kako najbolje uporabiti orodja, da bodo podpirala ustvarjalce in olajšala kompleksne produkcijske procese. S tem se Affleck postavlja v ospredje inovacij v filmski industriji, kjer umetna inteligenca postopoma postaja nepogrešljivo orodje.
