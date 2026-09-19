Beneški filmski festival: moda v glavni vlogi (Suzy)

Septembra pri sosedih poteka legendarni Beneški filmski festival, na katerem se na otoku Lido v beneški laguni zbere smetana z vsega sveta. Tudi letos je festival poleg filmskih premier postregel z eno najbolj zanimivih modnih predstav leta.
Igralka in režiserka Maggie Gyllenhaal, letošnja predsednica glavne festivalske žirije, je črno spremenila v svojo beneško uniformo: ob odprtju in premieri filma Ink je nosila minimalistično obleko Celine z asimetričnim izrezom, na projekciji 15/18 (A Place to Heal) razkošno kreacijo Balenciaga Haute Couture, na premieri Bunkerja žametno obleko Giorgio Armani Privé iz arhiva.
Maggie GyllenhaalMaggie GyllenhaalMaggie Gyllenhaal
Phoebe Waller-Bridge, igralka, scenaristka in avtorica kultne serije Fleabag, se je na premieri filma Wild Horse Nine, ki ga je režiral njen partner Martin McDonagh, ...