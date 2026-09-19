MODA

Beneški filmski festival: moda v glavni vlogi (Suzy)

Septembra pri sosedih poteka legendarni Beneški filmski festival, na katerem se na otoku Lido v beneški laguni zbere smetana z vsega sveta. Tudi letos je festival poleg filmskih premier postregel z eno najbolj zanimivih modnih predstav leta.

Galerija Maggie Gyllenhaal

T. K., Foto Profimedia

Igralka in režiserka Maggie Gyllenhaal, letošnja predsednica glavne festivalske žirije, je črno spremenila v svojo beneško uniformo: ob odprtju in premieri filma Ink je nosila minimalistično obleko Celine z asimetričnim izrezom, na projekciji 15/18 (A Place to Heal) razkošno kreacijo Balenciaga Haute Couture, na premieri Bunkerja žametno obleko Giorgio Armani Privé iz arhiva. Maggie GyllenhaalMaggie GyllenhaalMaggie Gyllenhaal Phoebe Waller-Bridge, igralka, scenaristka in avtorica kultne serije Fleabag, se je na premieri filma Wild Horse Nine, ki ga je režiral njen partner Martin McDonagh, ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →