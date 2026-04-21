Bernarda Oman in Ana Dolinar Horvat sta zaveznici za vse življenje: »Na koncu jo vedno podprem, ker je tako prav« (Suzy)

Nemalokrat odnosi zbledijo pod težo vsakdana. Temu sta se odločno uprli Ana Dolinar Horvat in Bernarda Oman, saj njuna vez ostaja trdna in neomajna. Nista le mati in hči, temveč zaveznici, ki si zaupata tudi takrat, ko zmanjka besed. Z rojstvom se na edinko ni prenesel le igralski gen, temveč tudi občutljivost za krivico in želja po lepšem svetu.

Njun družinski album je poln čutečih utrinkov. FOTO: OSEBNI ARHIV

Obe cenita, da imata ob sebi osebo, na katero se lahko vedno zaneseta. V tej preprosti, prvinski želji se skriva bistvo njunega odnosa – sprejemanje brez pogojev in bližina brez potrebe po razlagi. Bernarda je svojo materinsko vlogo vedno živela z nežno odločnostjo. To se začuti v njenih besedah: »Na koncu jo vedno podprem, ker je tako prav.« Tudi kadar dvomi, ostaja opora. Podobnost med njima presega zunanji videz – kaže se v tem, da znata druga drugo dvigniti, ko življenje postane težje. Ena uči z umirjenostjo, druga z odprtim srcem, a skupaj ustvarjata ravnovesje, ki navdihuje.