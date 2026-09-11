Bernarda Oman o velikem življenjskem preobratu: »Štiri leta sem se pripravljala na pokoj« (Suzy)

IGRALKA

Upokojitev je bila imeniten povod za pogovor o delu, materinstvu, vnukih, izgorelosti, težavnem učenju besede 'ne' ter o tem, kako je po vseh teh letih končno prišel čas, da si dovoli živeti počasneje.

Po desetletjih predanosti gledališču je ena najboljših slovenskih dramskih igralk stopila v novo življenjsko obdobje – upokojitev. A pri njej ne gre nič na hitro. Tako kot rada počasi hodi skozi gozd in si vzame čas za razmislek, se je tudi od svojega poklica poslavljala postopoma, skozi štiri leta tihega umikanja. Prepričana je, da se je odločila prav. Vendar gledališča še zdaleč ne zapušča za stalno, saj bo še odigrala kakšno predstavo in sodelovala pri novih projektih. Upokojitev je bila imeniten povod za pogovor o delu, materinstvu, vnukih, izgorelosti, težavnem učenju besede 'ne' ter o ...