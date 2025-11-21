ISKRENO

Korak za korakom bi bil lahko naslov njene biografije. Zanjo je ljubiteljica hoje sicer še premlada – in tudi sicer se kot prekaljena izpraševalka raje potaplja v zgodbe drugih.

Svoje zaupa naravi, svoji najzvestejši zaveznici in terapevtki. Je ena redkih, ki tako nevsiljivo gleda v sogovornikove oči, da včasih odgovor na preveč osebno vprašanje razberemo kar v njih. Radovedno se lesketajo in odločno razprejo, ko spoštljivo izpostavi enega od načinov, kako lepša ta vse bolj kruti svet. Ali si zasluži človeštvo boljšo prihodnost, če se iz zgodovine nismo ničesar naučili? O, s kako močnim in mogočnim vprašanjem ste začeli. Nočem pametovati, a res se mi zdi sleherni dan priložnost za nov začetek. In streznitev. Kar je tragično, da se vedno znova vrtimo v istem krogu. ...