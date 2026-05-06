Bernarda Žarn odkriva: S hojo proti jezi (Suzy)

HOJA JE POL ZDRAVJA

»Glava se prezrači, negativni prebliski izginejo nekje med drugim in tretjim ovinkom.«

Budilka je pokazala uro, ki je večina ljudi še ne jemlje resno, a dan je imel z Bernardo Žarn očitno drugačne načrte. Športni copati, čop, in že je bila na poti. Ne na kavo ali klepet, na sporedu je bilo nekaj precej bolj učinkovitega. Hoja, počasna in hitra. Menda so Eskimi že zdavnaj ugotovili, da če si slabe volje, vzemi palico in pojdi na samoten pohod. To idejo nam je obudila voditeljica, našla jo je v knjigi Vandranje, ki jo je napisal Samo Rugelj. »In res, hitra hoja je zdravilo za jezo,« namigne poskočna Berni in razloži: »Glava se prezrači, negativni prebliski izginejo nekje med ...