POLNA LUNA V DVOJČKIH

Po vsem, kar smo v zadnjih tednih predelovali ob retrogradnem Merkurju, Veneri in novembrskem arhetipu obešenca, prihaja trenutek, ko se lahko nekaj, kar je dolgo ostajalo v naših mislih, končno izrazi z besedami.

V tednu, ki je pred nami, 24. novembra, nastopi polna luna v znamenju dvojčkov. Dvojčka in strelec predstavljata os znanja, informacij, komunikacije, prepričanj, učenja in iskanja smisla. Dvojčka zbirata informacije, strelec iz njih oblikuje prepričanja. Dvojčka opazujeta posamezne koščke sestavljanke, strelec želi videti celotno sliko. In tu lahko nastane težava. Kajti ni vsaka informacija resnica. In ni vsako naše prepričanje tudi dejstvo. Morda imamo prav o posameznem dogodku, a ne razumemo celotne zgodbe. Morda poznamo veliko podrobnosti, a ne vidimo njihovega pomena. Ali smo tako močno ...