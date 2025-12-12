Bi prepoznali tega lepotca? (Suzy)

Življenjsko zgodbo ženske, ki se je rodila kot zvedavi fantič, zagotovo poznate. Le redki vedo, da je bil Nenad na poti do Salome pravi lepotec. S komično pripovedjo se je dama z bujno domišljijo in številnimi talenti predstavila domačemu občinstvu, kjer jo je čakalo presenečenje. Sošolka Nevija, s katero sta v otroštvu marsikaj ušpičili, jo je obdarila s fotografijo iz rane mladosti. Skupaj sta obiskovali šolo in tudi verouk, ki sta ga večkrat zamudili, saj je Salome želela na poti do cerkve občudovati slikarje med ustvarjanjem umetnin.

Reka ima v njenem srcu prav posebno mesto, saj je tam našla prvo zatočišče na poti samoodkrivanja.

Po štiridesetih letih je sledilo vnovično srečanje, ko je igralka nastopila v mestu, ki ji je ponudilo prvo odskočno desko. Na Reki je njena predstava doživela bučni sprejem in glasne ovacije. »Nisem pričakovala česa drugega kot pravo poslastico za gledališke sladokusce. Vedno je bila duhovita in iznajdljiva, njena posebnost je bilo izvirno pripovedovanje doživetij,« je Nevija pohvalila najstniško sopotnico.