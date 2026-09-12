Billie Eilish je bila na bratovi poroki v posebni vlogi (Suzy)

Billie Eilish in njen starejši brat Finneas O'Connell sta zasebno in poslovno zelo povezana, zato ni presenetljivo, da ji je zaupal eno najpomembnejših vlog na svoji poroki z igralko, ustvarjalko vsebin in podjetnico Claudio Sulewski. Pevka namreč ni bila le gostja, temveč je vodila poročno slovesnost. Mladoporočenca sta se spoznala prek aplikacije za zmenke in se po osmih letih zveze poročila na posestvu San Ysidro Ranch v kalifornijskem Montecitu. Poroka je potekala na prostem, v krogu družine in prijateljev, Billie je pred zbranimi prevzela vlogo matičarke. Ob sinu so bili na veliki dan tudi starši glasbenika Maggie Baird in Patrick O'Connell. Čeprav je bilo praznovanje zamišljeno kot intimno, je bil seznam gostov precej zvezdniški. Med povabljenci so bili denimo Justin in Hailey Bieber, Kristen Bell in Dax Shepard, Jason Sudeikis, Nina Dobrev, Emma Chamberlain in Rachel Sennott. Billie je na poroko prišla z izbrancem Natom Wolffom.

Billie je brata večkrat opisala kot najboljšega prijatelja in človeka, ki mu najbolj zaupa.