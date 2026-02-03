Bilo je nekoč: Alan Alda (Suzy)

V New Yorku rojeni igralec, režiser in scenarist je odraščal ob očetu igralcu in od mladih nog čas preživljal v zakulisju gledališč, kot deček pa nastopal v očetovih gledaliških produkcijah, čeprav sprva ni bil prepričan o tem poklicu. Pri sedmih je zbolel za otroško paralizo. Med prebolevanjem je ponotranjil lastnosti, ki ga orisujejo kot umetnika in človeka. Med študijem angleške književnosti je nastopal v študentskih predstavah, po diplomi služil v ameriški vojski in se nato dokončno odločil za igranje.

Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.

Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.

Slavo mu je med letoma 1972 in 1983 prinesla vloga Hawkeya Piercea v seriji MASH, v kateri je sodeloval tudi kot režiser in scenarist. Igral je v številnih filmih, serijah, predstavah na Broadwayu. Leta 1957 se je poročil z Arlene Weiss, je zagovornik znanstvene pismenosti in jasne komunikacije, ustanovil je Center za komuniciranje znanosti na univerzi Stony Brook. Slovi kot umirjen in topel človek, ki mu slava nikoli ni bila pomembnejša od odnosov.

Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.

Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.

Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.