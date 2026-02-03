  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LEGENDA

Bilo je nekoč: Alan Alda (Suzy)

Igralstvo je izbral, ker ga je zanimalo razumevanje ljudi in odnosov, prikazanih tudi v seriji MASH.
Igralstvo je izbral, ker ga je zanimalo razumevanje ljudi in odnosov, prikazanih tudi v seriji MASH.

Igralstvo je izbral, ker ga je zanimalo razumevanje ljudi in odnosov, prikazanih tudi v seriji MASH.

Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.

Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.

Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.

Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.

Z Arlene imata tri hčere in osem vnukov, družina je bila zanj vedno pomembnejša od kariere.

Z Arlene imata tri hčere in osem vnukov, družina je bila zanj vedno pomembnejša od kariere.

Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.

Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.

Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.

Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.

Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.

Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.

Osemindvajsetega januarja je praznoval 90. rojstni dan.

Osemindvajsetega januarja je praznoval 90. rojstni dan.

Igralstvo je izbral, ker ga je zanimalo razumevanje ljudi in odnosov, prikazanih tudi v seriji MASH.
Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.
Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.
Z Arlene imata tri hčere in osem vnukov, družina je bila zanj vedno pomembnejša od kariere.
Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.
Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.
Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.
Osemindvajsetega januarja je praznoval 90. rojstni dan.
M. F., Foto Profimedia, alanalda/instagram
 3. 2. 2026 | 09:00
1:18
A+A-

V New Yorku rojeni igralec, režiser in scenarist je odraščal ob očetu igralcu in od mladih nog čas preživljal v zakulisju gledališč, kot deček pa nastopal v očetovih gledaliških produkcijah, čeprav sprva ni bil prepričan o tem poklicu. Pri sedmih je zbolel za otroško paralizo. Med prebolevanjem je ponotranjil lastnosti, ki ga orisujejo kot umetnika in človeka. Med študijem angleške književnosti je nastopal v študentskih predstavah, po diplomi služil v ameriški vojski in se nato dokončno odločil za igranje.

Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.
Zaradi očetove kariere se je družina pogosto selila in otroštvo je preživljal v različnih mestih.
Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.
Med študijem je ugotovil, da mu oder med drugim omogoča izražanje humorja in sočutja.

Slavo mu je med letoma 1972 in 1983 prinesla vloga Hawkeya Piercea v seriji MASH, v kateri je sodeloval tudi kot režiser in scenarist. Igral je v številnih filmih, serijah, predstavah na Broadwayu. Leta 1957 se je poročil z Arlene Weiss, je zagovornik znanstvene pismenosti in jasne komunikacije, ustanovil je Center za komuniciranje znanosti na univerzi Stony Brook. Slovi kot umirjen in topel človek, ki mu slava nikoli ni bila pomembnejša od odnosov. 

Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.
Igral je tudi v filmih Letalec, Zločini in prekrški in Zakonska zgodba ter seriji Zahodno krilo.
Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.
Prejel je več priznanj, med njimi šest emmyjev, šest zlatih globusov in bil nominiran za oskarja.
Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.
Leta 2018 je razkril, da boleha za Parkinsonovo boleznijo.
Osemindvajsetega januarja je praznoval 90. rojstni dan.
Osemindvajsetega januarja je praznoval 90. rojstni dan.

Več iz teme

igralecAlan AldaSuzyBilo je nekoč
ZADNJE NOVICE
10:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROPARSKA TATVINA

Moški z ostrim predmetom odtujil telefon na Taboru v Ljubljani – policija ga išče!

Moški je star približno 35 let, srednje postave, s temnimi skodranimi lasmi in neobrito brado. Bil je oblečen v modre jeans hlače in temno jakno s kapuco.
3. 2. 2026 | 10:33
10:13
Novice  |  Slovenija
DOM OGROŽENIH VRST

Mokrišča na območju Mure še vedno živijo (FOTO)

Ob izviru Radenske Naturelle domuje več kot 100 ogroženih vrst, od urhov do kačjih pastorjev.
3. 2. 2026 | 10:13
09:51
Novice  |  Svet
POGRETI OSTANKI

Starši besni: šolsko kosilo v bolnišnico spravilo 22 otrok

Kosilo naj bi pripravljali izven šole, ker kuhinjski prostor na šoli menda še ni dokončan.
3. 2. 2026 | 09:51
09:18
Novice  |  Svet
UKRAJINA

Temperature do –24 °C, masovni napad in goreči nebotičniki: Rusija udarila po stanovanjih

Zračna obramba v Kijevu je bila aktivirana okoli 0.30 po lokalnem času, ko so se mestu približevali droni.
3. 2. 2026 | 09:18
09:11
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tako boste odslej kuhali piščančjo obaro – imamo odličen recept

Tole je klasika iz enega lonca, primerna tudi za tiste, ki telo že zgodaj začnejo pripravljati za poletne dni.
Midva Kuhava3. 2. 2026 | 09:11
09:07
Lifestyle  |  Polet
Voda z limono vsak dan

Vsak dan sem pil vodo z limono! To so resnični učinki, ki jih je občutilo moje telo

Kaj se v resnici zgodi, če kozarec tople vode z limono pijemo vsak dan?
Miroslav Cvjetičanin3. 2. 2026 | 09:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki