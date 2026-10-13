Bilo je nekoč: Alicia Silverstone (Suzy)

Sprva je nastopala v televizijskih oglasih, nato je dobila prve manjše televizijske vloge. Pri šestnajstih je nase opozorila v filmu Zatreskana, pravi preboj je doživela leta 1995 z vlogo Cher Horowitz v mladinski komediji Nimaš pojma. Ta je zaznamovala njeno kariero, v njej se bo leta 2027 vrnila tudi v nadaljevanju uspešnice. V naslednjih letih se je izkazala še kot Batgirl v filmu Batman in Robin ter nastopila v komedijah Odvečna prtljaga, Ljubezen iz sanj in Lepotni salon.
Dejavna je ostala tudi na televiziji in v gledališču, med drugim je igrala v serijah Vice v predmestju in Čudežna leta. Poleg igranja je znana kot zagovornica veganstva, pravic živali in trajnostnega načina življenja. Leta 2009 je izdala knjigo Prijazna dieta, pozneje še knjigo o materinstvu z naslovom Prijazna mama. Še vedno je igralsko aktivna, posveča se tudi produkciji ter projektom, povezanim z zdravim in okolju prijaznim načinom življenja.