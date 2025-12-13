Bilo je nekoč: Ana Gabriel (Suzy)

María Guadalupe Araujo Yong, ena najbolj priljubljenih mehiških pevk, je rojena v mestu Guamúchil v zvezni državi Sinaloa. Že v mladosti je pokazala glasbeni talent, prvič je na odru zapela pri šestih letih. Pred mednarodnim uspehom je ustvarjala v domači glasbeni industriji, kjer se je kot pevka morala posebej dokazovati. Svetovno prepoznavnost ji je kombinacija latino popa, balad in tradicionalne mehiške ljudske glasbe prinesla v osemdesetih.

Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.

Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.

Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.

Je avtorica uspešnic, kot sta Quién Como Tú in Simplemente Amigos, prodala je več kot 40 milijonov plošč in velja za najuspešnejšo mehiško glasbenico. Prejela je številna priznanja: več nagrad billboard, 13 prestižnih nagrad za dosežke v latinskoameriški glasbi Lo Nuestro, vključno za življenjsko delo in ima zvezdo na pločniku slavnih. Zavzema se za ohranjanje tradicionalne mehiške glasbe in ostaja cenjena koncertna izvajalka, znana po čustvenih interpretacijah ter pristnem stiku z občinstvom.

Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.

Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.

V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.