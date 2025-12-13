  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PEVKA

Bilo je nekoč: Ana Gabriel (Suzy)

Že v mladosti je pokazala glasbeni talent, prvič je na odru zapela pri šestih letih.
Zasluge za edine pevske napotke pripisuje dedku, Robertu Yongu, priseljencu iz Kitajske.

Zasluge za edine pevske napotke pripisuje dedku, Robertu Yongu, priseljencu iz Kitajske.

Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.

Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.

Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.

Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.

Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.

Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.

Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.

Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.

Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.

Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.

V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.

V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.

Desetega decembra je dopolnila 70 let.

Desetega decembra je dopolnila 70 let.

Zasluge za edine pevske napotke pripisuje dedku, Robertu Yongu, priseljencu iz Kitajske.
Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.
Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.
Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.
Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.
Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.
V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.
Desetega decembra je dopolnila 70 let.
M. F., Foto Profimedia, ana gabriel/instagram
 13. 12. 2025 | 17:00
1:13
A+A-

María Guadalupe Araujo Yong, ena najbolj priljubljenih mehiških pevk, je rojena v mestu Guamúchil v zvezni državi Sinaloa. Že v mladosti je pokazala glasbeni talent, prvič je na odru zapela pri šestih letih. Pred mednarodnim uspehom je ustvarjala v domači glasbeni industriji, kjer se je kot pevka morala posebej dokazovati. Svetovno prepoznavnost ji je kombinacija latino popa, balad in tradicionalne mehiške ljudske glasbe prinesla v osemdesetih.

Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.
Njena mati je kitajskega rodu, edinstveno kulturno ozadje je pozneje vplivalo na Anino identiteto.
Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.
Kot najstnica se je preselila v Tijuano, kjer je študirala računovodstvo.
Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.
Leta 1977 je posnela prvo pesem z naslovom Compréndeme.

Je avtorica uspešnic, kot sta Quién Como Tú in Simplemente Amigos, prodala je več kot 40 milijonov plošč in velja za najuspešnejšo mehiško glasbenico. Prejela je številna priznanja: več nagrad billboard, 13 prestižnih nagrad za dosežke v latinskoameriški glasbi Lo Nuestro, vključno za življenjsko delo in ima zvezdo na pločniku slavnih. Zavzema se za ohranjanje tradicionalne mehiške glasbe in ostaja cenjena koncertna izvajalka, znana po čustvenih interpretacijah ter pristnem stiku z občinstvom. 

Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.
Umetniško ime je izbrala zaradi občudovanja priljubljenega mehiškega pevca Juana Gabriela.
Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.
Kljub pogostim ugibanjem o partnerskem statusu ni nikoli javno potrdila zakona ali zveze.
V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.
V zadnjih intervjujih je izrazila željo po nadaljevanju s turnejami in še ustvarja novo glasbo.
Desetega decembra je dopolnila 70 let.
Desetega decembra je dopolnila 70 let.

Več iz teme

glasbapevkaMehikaAna GabrielBilo je nekoč
ZADNJE NOVICE
17:28
Šport  |  Tekme
KLINGENTHAL

Domen Prevc zmagal tudi danes! In to s kakšno prednostjo

Domen Prevc je prepričljivo vodil po prvi seriji v Klingenthalu, v drugi pa je ponovno skočil daleč in zmagal. Pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom je imel na koncu kar 25,5 točke prednosti.
13. 12. 2025 | 17:28
17:03
Novice  |  Slovenija
NI BILO PRVIČ

V Gibanju Svoboda zaskrbljeni, pokazali so, kaj je bilo storjeno njihovi pisarni (FOTO)

Kot je videti na fotografiji, so bili okvir vrat, stena in tabla njihove brežiške pisarne popisani z razpršilom, dve stekli pa sta bili razbiti.
13. 12. 2025 | 17:03
17:00
Bulvar  |  Suzy
PEVKA

Bilo je nekoč: Ana Gabriel (Suzy)

Že v mladosti je pokazala glasbeni talent, prvič je na odru zapela pri šestih letih.
13. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Med dvema svetovoma, a vedno pri sebi

Igralka, ki se je naučila dihati v dveh jezikih in rasti v dveh kulturah, ki iz ranljivosti ustvarja moč in iz dvoma možnost. Ženska, ki se ne ukloni okvirom, ampak jih premika, iz New Yorka v Ljubljano.
Danica Lovenjak13. 12. 2025 | 17:00
15:53
Novice  |  Svet
VESOLJSKI OBISK

19. december bo dan resnice: skrivnostni leteči predmet bo najbližje Zemlji! Gre za komet ali nekaj več?

Nekateri mu lepijo etiketo »vesoljska ladja«.
13. 12. 2025 | 15:53
15:15
Lifestyle  |  Praznično
ČAROBNI MARIBOR

Zimo je DJ Umek spremenil v poletje (FOTO)

Legenda tehna je dodobra razgrel nabito poln Trg Leona Štuklja.
Marko Pigac13. 12. 2025 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki