Bilo je nekoč: Andy Garcia (Suzy)

Ameriški igralec, režiser in glasbenik se je rodil v Havani, v šestdesetih letih se je z družino preselil v Združene države Amerike, kjer je odraščal v Miamiju. Sprva se je posvečal športu, a ga je bolezen usmerila v igralske vode. Kariero je začel v gledališču in na televiziji, širšo prepoznavnost je dosegel konec osemdesetih let. Svetovno slavo mu je prinesla vloga v filmu Boter 3, za katero je bil nominiran za oskarja in s tem postal prvi Kubanec. Nastopil je tudi v uspešnicah, kot so Nedotakljivi ter filmu Oceanovih 11 in njegovih nadaljevanjih. Slovi po svojem šarmu, umirjeni, a izraziti igralski prisotnosti ter vlogah, v katerih prepričljivo združuje moč in čustveno globino. Uveljavil se je tudi kot producent, pri čemer pogosto poudarja svoje kubanske korenine in kulturno dediščino, ki ju vključuje v številne projekte. Kljub svetovni slavi ostaja zvest svojim vrednotam, družini in kulturnemu ozadju, ki pomembno oblikujejo njegovo osebno in ustvarjalno pot.

Po kubanski revoluciji se je kot petletni fantič z družino preselil v Združene države Amerike.

Zaradi mononukleoze je moral za dolgo časa opustiti šport in začel se je zanimati za igro.

Od leta 1982 je poročen z Marivi Lorido Garcia, imata štiri otroke in enega vnuka.

Kot producent je prejel nagradi grammy in latinski grammy za album kubanskega glasbenika Cachaa.

Čeprav je odraščal v ZDA, ostaja močno povezan s kubansko dediščino.

Doma je tudi v romantičnih komedijah, leta 2022 je blestel v novi različici filma Nevestin oče.