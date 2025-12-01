Bilo je nekoč: Ben Stiller (Suzy)

Ameriški igralec, režiser, scenarist in producent se je rodil v New Yorku.
Galerija
Njegovo otroštvo je bilo polno potovanj in večernih nastopov staršev Jerryja Stillerja ter Anne Meara.
Njegova oče in mama sta bila uveljavljena komika in pred kamero je kot otrok prvič nastopil v kratki vlogi v seriji, v kateri je nastopal njegov oče. Pri desetih letih je začel snemati kratke filme: parodije na tiste, ki so jih gledali doma, in že takrat pokazal talent za satirično humoristično pripoved. Vpisal se je na univerzo v Los Angelesu, smer film, a je študij opustil in se igralskih tehnik ter režije raje učil v različnih gledaliških skupinah.
Kariero je s kratkimi filmi in satiričnimi nastopi začel v osemdesetih, zaslovel je z oddajo The Ben Stiller Show, nagrajeno z emmyjem. Z ...