Bilo je nekoč: Bette Midler (Suzy)

V Honoluluju je obiskovala srednjo šolo in med vrstniki izstopala s talentom za petje in igranje. Njeni nastopi so bili pogosto del šolskih in lokalnih prireditev, kar je postavilo temelje njeni odrski karieri. Po študiju dramske igre na Univerzi Havaji je odšla v New York in kmalu postala članica legendarnega kabaretnega kluba Continental Baths, kjer je nastopala pred gejevskim občinstvom.

Njena glasbena kariera se je leta 1972 razcvetela z albumom The Divine Miss M, ki ji je prinesel prvega od treh grammyjev. S filmi Vrtnica iz leta 1979, leta 1988 posnetim Obale in Hokus Pokus iz leta 1993 se je uveljavila tudi kot igralka. Skupaj je posnela več kot 40 igranih filmov, 13 studijskih albumov in 39 uradnih singlov ter prejela številne nagrade, med drugim štiri zlate globuse. Slovi po humorju, energiji in prepoznavnem šarmu, kar jo je uvrstilo med ikone zabavne industrije.

Odraščala je z dvema sestrama in bratom, ime pa dobila igralki Bette Davis.

Na Havajih je prišla v stik z različnimi glasbenimi slogi, to se je pozneje občutilo v njenem repertoarju.

Od leta 1984 je poročena s performerjem in igralcem Martinom von Haselbergom, imata hčerko Sophie.

Leta 2001 je dobila zvezdo na pločniku slavnih.

Podpira dobrodelne organizacije, ki se zavzemajo za otroke, zdravje in skupnost LGBT+.

Nazadnje je v filmski vlogi nastopila v komediji Fatalne štiri.