Bilo je nekoč: Bill Gates (Suzy)

Starši so to prepoznali in ga vpisali na elitno šolo Lakeside, kjer je pri 13 letih prvič prišel v stik z računalniki. Tam je začel programirati in spoznal Paula Allena, s katerim je leta 1975 ustanovil Microsoft.

Pri 31 letih je postal najmlajši milijarder, do takrat in je leta veljal za najbogatejšega človeka na svetu. Skupaj z ženo Melindo je leta 2000 ustanovil eno največjih zasebnih dobrodelnih organizacij na svetu, Fundacijo Bill & Melinda Gates.

Leta 2008 se je začel postopoma umikati iz vodenja podjetja in se še bolj posvečati dobrodelnosti. Znan je po svojem zanimanju za globalne izzive, kot so pandemije, podnebne spremembe in inovacije v kmetijstvu.

Leta 2020 se je dokončno umaknil iz Microsoftovega upravnega odbora, a ostaja vplivna osebnost v svetu tehnologije in filantropije. Prejel je več nagrad in častnih nazivov različnih držav ter organizacij.

S sošolci so si v šolskem računalniškem sistemu podaljševali čas uporabe računalnika. Najprej so jih izključili in potem prosili za pomoč.

Po dveh letih študija je zapustil Harvard in skupaj s Paulom Allenom ustanovil Microsoft.

V zgodnjih obdobjih podjetja je pogosto brez spanja programiral po 36 ur, nato spal v vreči pod pisalno mizo.

Leta 1994 se je poročil z Melindo French, po 27 letih zakona sta se ločila, a ostala partnerja pri upravljanju fundacije.

Večkrat je izjavil, da bodo njegovi trije otroci dobili le majhen del bogastva, saj verjame, da si mora vsak utreti svojo pot.

Na začetku leta 2023 je bilo potrjeno, da je v resni zvezi s Paulo Hurd, vdovo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Oracle.