ŽIVLJENJE SLAVNIH

Bilo je nekoč: Bill Gates (Suzy)

Rojen je bil v Seattlu in od mladih nog zelo nadarjen za matematiko in logiko.
M. F., Foto: Profimedia, billgates/instagram
 2. 11. 2025 | 16:40
Starši so to prepoznali in ga vpisali na elitno šolo Lakeside, kjer je pri 13 letih prvič prišel v stik z računalniki. Tam je začel programirati in spoznal Paula Allena, s katerim je leta 1975 ustanovil Microsoft.

Pri 31 letih je postal najmlajši milijarder, do takrat in je leta veljal za najbogatejšega človeka na svetu. Skupaj z ženo Melindo je leta 2000 ustanovil eno največjih zasebnih dobrodelnih organizacij na svetu, Fundacijo Bill & Melinda Gates.

Leta 2008 se je začel postopoma umikati iz vodenja podjetja in se še bolj posvečati dobrodelnosti. Znan je po svojem zanimanju za globalne izzive, kot so pandemije, podnebne spremembe in inovacije v kmetijstvu.

Leta 2020 se je dokončno umaknil iz Microsoftovega upravnega odbora, a ostaja vplivna osebnost v svetu tehnologije in filantropije. Prejel je več nagrad in častnih nazivov različnih držav ter organizacij.

